Sport kort: Anderlecht laat punten liggen na reanimatie op tribune

Anderlecht laat punten liggen na reanimatie op tribune

23:18 uur Anderlecht heeft in de Belgische voetbalcompetitie punten laten liggen bij OH Leuven. Met de Nederlanders Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee in de basis kwam de ploeg van trainer Vincent Kompany niet verder dan 0-0. Het duel lag in de eerste helft bijna een half uur stil, omdat een supporter op de tribune van stadion Den Dreef gereanimeerd werd.

Dat gebeurde na ongeveer een kwartier spelen. De scheidsrechter legde de wedstrijd stil, zodat de medische hulpdiensten hun werk konden doen. De betreffende persoon werd na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. Na een nieuwe warming-up hervatten de spelers het duel.

Zirkzee, die dit seizoen al twaalf doelpunten maakte, ging na ruim een uur spelen naar de kant. Anderlecht staat op de vierde plaats met 52 punten, 12 punten minder dan koploper Union dat tegen KAS Eupen eveneens niet verder kwam dan 0-0.

O’Sullivan souverrein naar finale European Masters

23:00 uur Met nog één partij te gaan heeft Ronnie O’Sullivan de titel European Masters snooker voor het grijpen. Het zou zijn tweede rankingtitel dit seizoen kunnen worden, want eerder won hij in december vorig jaar de World Grand Prix.

In de halve finale, in het Engelse Milton Keynes, versloeg The Rocket zijn vriend de Chinees Liang Wenbo met ruime cijfers 6-2. Alleen in het laatste frame werd het bij de stand 56-44 in het voordeel van O’Sullivan een verdedigingsgevecht dat uiteindelijk door The Rocket werd gewonnen.

In de finale, die zondag in twee sessies wordt gespeeld, treft O’Sullivan weer een Chinese tegenstander. Dit keer is het de talentvolle Fan Zhangyl. De 21-jarige Zhangyl staat 80e op de wereldranglijst en heeft nog nooit tegen de beste snookerspeler aller tijden gespeeld. Inzet is de hoofdprijs van ruim 95.000 euro.

Van Zundert en Wories ontlopen elkaar amper op NK kunstrijden

21:23 uur Kunstrijdsters Lindsay van Zundert en Niki Wories staan dicht bij elkaar na de korte kuur op de Challenge Cup in Tilburg. Op die internationale wedstrijd wordt tevens gestreden om de nationale titel.

Van Zundert, anderhalve week geleden als achttiende geëindigd op de Olympische Spelen van Beijing, kwam tot een score van 51,14 en staat daarmee tiende. Wories volgt met 50,43 als elfde. De strijd om de nationale titel blijft daarmee spannend met zondag nog de vrije k̈ür.

De beste kunstrijdster op de Challenge Cup was de Japanse Rino Matsuike die uitkwam op 74,21 punten. Ze heeft een ruime voorsprong op de Hongaarse Jülia Lang: 58,46.

Depay na blessure terug in selectie Barcelona

20:15 uur Memphis Depay keert terug in de selectie van FC Barcelona. De Oranje-international is hersteld van de hamstringblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield. De 28-jarige aanvaller, topscorer van Barcelona in de Spaanse voetbalcompetitie met acht doelpunten in zestien duels, kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Athletic Club zijn rentree maken.

De oud-PSV'er hield zijn hamstringblessure over aan het verloren duel met Bayern München in de Champions League, begin december (3-0). De spits maakte na een maand zijn rentree, maar na twee invalbeurten kreeg hij weer last.

Barcelona boekte afgelopen week overtuigende zeges bij Valencia (1-4) en in de Europa League bij Napoli (2-4). De ploeg van trainer Xavi staat in La Liga op de vierde plaats. Vorige maand werd Barcelona in het Spaanse bekertoernooi na verlenging uitgeschakeld door Athletic (3-2).

Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Sergiño Dest maken ook deel uit van de selectie voor het duel met de Basken.

Gaviria breekt sleutelbeen bij val in Omloop

18:43 uur De Colombiaanse wielrenner Fernando Gaviria moet noodgedwongen een pauze inlassen in zijn tot nu toe redelijk succesvolle seizoen. Gaviria heeft zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad bij een val een breuk in het sleutelbeen opgelopen. Zijn ploeg UAE Team Emirates meldt dat de sprinter een operatie moet ondergaan.

Gaviria (27) had eerder deze maand twee ritten en het puntenklassement gewonnen in de Ronde van Oman. Hij zou normaal gesproken zondag ook uitkomen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Ook voor Parijs-Nice, de rittenkoers die volgend weekend begint, moet UAE Team Emirates op zoek naar een vervanger.

Nederlandse indoortitels op 60 meter voor Seedo en Van Gool

18.14 uur De atleten N’ketia Seedo en Joris van Gool hebben bij de NK indoor in Apeldoorn de Nederlandse titel op de 60 meter veroverd. De 18-jarige Seedo zegevierde bij de vrouwen in 7,25 seconden. Van Gool (23) was bij de mannen voor het vierde jaar op rij de beste, in 6,61.

Seedo veroverde twee jaar geleden als 16-jarige al haar eerste Nederlandse titel op de 60 meter. Ze voldeed twee weken geleden met 7,27 aan de limiet voor de WK indoor in Belgrado (7,30). In het Omnisport in Apeldoorn bleef ze wederom onder de vereiste tijd. Vorig jaar beëindigde Seedo vanwege tegenvallende resultaten al vroeg haar indoorseizoen en ontbrak ze op de NK.

Van Gool verzekerde zich twee weken geleden ook van deelname aan het WK. Hij bleef met 6,60 maar net boven zijn Nederlands record (6,58). Van Gool, die in 2019 bij de EK indoor in Glasgow brons pakte op de 60 meter, pakte in Apeldoorn zijn vierde Nederlandse titel op rij op dit sprintnummer.

Swiatek overklast Kontaveit in finale Doha

17:27 uur De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft haar vierde titel op de WTA Tour binnen. De 20-jarige Swiatek overklaste Anett Kontaveit uit Estland in de finale in Doha: 6-2 6-0. De eenzijdige partij duurde slechts iets meer dan een uur.

Swiatek, de nummer 8 van de wereld, zorgde in 2020 voor een daverende verrassing door Roland Garros te winnen. Vorig jaar was de jonge Poolse de beste in Adelaide en Rome. Op het hoog aangeschreven toernooi van Doha bereikte ze deze week de finale door onder anderen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus te verslaan en ook voor het eerst te winnen van Maria Sakkari, de Griekse van wie ze vorig jaar drie keer had verloren.

Kontaveit staat één plek boven Swiatek op de wereldranglijst, maar ze had op het hardcourt in Qatar in de finale niets in te brengen tegen de Poolse. De 26-jarige Estse bleef op zes WTA-titels staan, waarvan ze er vier vorig seizoen pakte. Eerder deze maand won Kontaveit het toernooi van Sint-Petersburg.

Brandon McNulty wint Ardèche Classic

17:13 uur De Amerikaan Brandon McNulty heeft de Franse wielerkoers Ardèche Classic gewonnen, een lastige wedstrijd in het zuiden van Frankrijk.

McNulty soleerde naar de winst in Guilherand-Granges waar op 45 seconden Mauri Vansevenant als tweede finishte. De Belg versloeg in de sprint de Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo-Visma.

McNulty, die rijdt voor UAE Team Emirates, was zijn seizoen begonnen met winst in de Trofeo Calvia. De 23-jarige Amerikaan was ook al tweede in het eindklassement van de Ronde van de Algarve, achter de Belg Remco Evenepoel.

Sam Oomen was de beste Nederlander op de 23e plaats. De renner van Jumbo-Visma finishte in gezelschap van zijn ploeggenoot Primoz Roglic. Voor de Sloveen was het zijn eerste koers van dit jaar.

NOC*NSF steunt oproep IOC om Rusland en Belarus te mijden

17:10 uur De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF steunt de oproep van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om geen sportevenementen te houden in Rusland en Belarus. „NOC*NSF spreekt zijn afschuw uit over de inval in Oekraïne en veroordeelt het brute geweld dat daarbij wordt gebruikt. Oekraïne en zijn inwoners verdienen alle steun, ook van de sportwereld”, aldus de koepel.

„Wij kunnen ons goed voorstellen dat sporters en hun organisaties van over de hele wereld willen laten zien dat zij hier stevig tegen protesteren, ook als dat inhoudt dat zij niet meer tegen Rusland vertegenwoordigende teams of sporters willen spelen. NOC*NSF onderschrijft de oproep van het IOC aan (internationale) sportorganisaties om geen sportevenementen in Rusland of Belarus (meer) te houden.”

Schilder Nederlands kampioen kogelstoten met nationaal record

15.30 uur: Jessica Schilder heeft bij de Nederlandse kampioenschappen indoor het Nederlands record op 19,35 meter gezet. Dat was ruim voldoende voor de titel. Schilder had twee weken geleden met een worp van 19,26 meter al het 24 jaar oude record van Corrie de Bruin verbeterd.

Vorige week kwam de 22-jarige Volendamse zelfs tot een afstand van 19,72 meter, de beste wereldjaarprestatie. Die afstand ging niet als nieuw Nederlands record de boeken in, omdat er te weinig atleten aan de wedstrijd deelnamen.

Tsjechische skiester Ledecka wint afdaling in Crans Montana

13.15 uur: Ester Ledecka heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Zwitserse Crans Montana de afdaling gewonnen. De 26-jarige Ledecka finishte in 1.30,17 en was daarmee 0,21 sneller dan de Noorse Ragnhild Mowinckel. De Oostenrijkse Cornelia Hütter werd derde met een achterstand van 0,42 op de winnares.

Ledecka pakte eerder deze maand nog de olympische titel bij het snowboarden, op de parallelreuzenslalom. Ze was ook titelhoudster in de super-G in het alpineskiën, maar daarin eindigde ze in China als vijfde.

De Zwitserse olympisch kampioene afdaling Corinne Suter moest in Crans Montana genoegen nemen met de tiende plaats, op 1,22 van Ledecka. De Italiaanse Sofia Goggia, de nummer 1 in de wereldbeker afdaling, werd twaalfde.

Zwitserse skicrosser Smith krijgt 9 dagen na finale alsnog brons

11.44 uur: De Zwitserse skicrosser Fanny Smith heeft negen dagen na de olympische skicrossfinale alsnog de bronzen medaille gekregen. De 29-jarige Smith was in eerste instantie teruggezet van de derde naar de vierde plaats omdat ze de Duitse Daniela Maier in de finale zou hebben gehinderd. De Zwitserse ging tegen die declassering in beroep en meer dan een week na de finale, op 17 februari, krijgt ze alsnog het brons.

De internationale skifederatie FIS bevestigde zaterdag dat de beroepscommissie vier keer is samengekomen om de beelden te bekijken en de schriftelijke argumentatie te bestuderen. Uiteindelijk is de FIS tot de conclusie gekomen dat het contact onvrijwillig en niet te vermijden was.

Smith pakte zo haar tweede bronzen medaille, na een derde plaats in 2018.

Tafeltennisster Eerland naar laatste acht op Europese Top 16

10.47 uur: Tafeltennisster Britt Eerland heeft de kwartfinales bereikt van de Europese Top 16 in het Zwitserse Montreux. De beste speelster van Nederland was na een moeizame start met 4-1 te sterk voor de Hongaarse Dóra Madarász. Het werd 4-11 11-8 12-10 11-4 11-8 voor de 28-jarige Nederlandse.

Vorig jaar verloor Eerland op de Europese Top 16, toen in het Griekse Thessaloniki, nog met 4-2 van Madarász.

Twee jaar geleden haalde Eerland nog de finale op het toernooi voor de beste tafeltennissers van Europa. Ook toen vond het evenement in Montreux plaats.

Wellens, Vanmarcke en Eekhoff niet in Omloop

10.14 uur: De Belgische renners en semi-favorieten Tim Wellens en Sep Vanmarcke gaan zaterdagochtend niet van start in Omloop het Nieuwsblad. Beiden zijn ziek. Ook de Nederlander Nils Eekhoff (Team DSM) zal niet present zijn na een positieve coronatest.

De 30-jarige Wellens van Lotto-Soudal heeft maag- en darmklachten. „In overleg met de medische staf van de ploeg is besloten om niet van start te gaan. Het UCI-reglement bepaalt dat Wellens niet vervangen mag worden”, aldus de ploeg van Wellens.

Wellens won vorige maand in Spanje de eendaagse koers Trofeo Tramuntana en hij scheef een week geleden ook een etappe in de Ronde van de Var (Frankrijk) op zijn naam.

De 33-jarige Vanmarcke van Israel-Premier Tech heeft last van verkoudheid. Vanmarcke won de wedstrijd in 2012.

Vorig jaar werd Omloop het Nieuwsblad, een eendaagse koers in Vlaanderen, gewonnen door de Italiaan Davide Ballerini.

Basketballer Harden luistert debuut voor Sixers op met zege

09.05 uur: Basketballer James Harden heeft zijn debuut voor Philadelphia 76ers opgeluisterd met een zege in de NBA op Minnesota Timberwolves. Het werd 133-102 voor de bezoekers in het Target Center van de Wolves.

De 32-jarige Harden nam bij zijn debuut 27 punten voor zijn rekening. Alleen zijn ploeggenoot Joel Embiid was met 34 punten trefzekerder.

Harden, in 2018 nog de ’Most Valuable Player’ in de NBA, kwam eerder deze maand over van Brooklyn Nets. Hij miste de eerste duels van de Sixers wegens een hamstringblessure. „Ik ben bereid om alles te doen. We hebben één gemeenschappelijk doel, maar ik heb individueel niets te bewijzen. Als eenheid hebben we iets te bewijzen, denk ik”, zei Harden na zijn debuut.

De ploeg uit Philadelphia staat derde in de Eastern Conference met 36 zeges en 23 nederlagen. Vooral in uitduels (20 overwinningen tegenover 10 verliesbeurten) presteren de Sixers goed.

Nederlandse rugbyers half maart niet naar Rusland voor interlands

08.49 uur: De Nederlandse rugbyteams reizen half maart niet af naar Rusland voor interlands. De interlands zouden op 12 maart gespeeld worden. Het gaat om zowel de mannen- als vrouwenselectie.

„De oorlogssituatie in Oekraïne is voor Rugby Europe aanleiding geweest beide duels in het nabijgelegen Sotsji onmiddellijk te annuleren. Uiteraard voegt Rugby Nederland zich naar dit besluit. De veiligheid van onze spelers en begeleiding staat voorop”, aldus technisch directeur Kristof Vanhout.

Er wordt later naar de mogelijkheid gekeken om de wedstrijden op neutraal terrein te spelen of te verplaatsen naar een later tijdstip, aldus Rugby Nederland.