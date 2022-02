Sport kort: interlands Nederlandse rugbyers in Rusland afgelast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketballer Harden luistert debuut voor Sixers op met zege

09.05 uur: Basketballer James Harden heeft zijn debuut voor Philadelphia 76ers opgeluisterd met een zege in de NBA op Minnesota Timberwolves. Het werd 133-102 voor de bezoekers in het Target Center van de Wolves.

De 32-jarige Harden nam bij zijn debuut 27 punten voor zijn rekening. Alleen zijn ploeggenoot Joel Embiid was met 34 punten trefzekerder.

Harden, in 2018 nog de ’Most Valuable Player’ in de NBA, kwam eerder deze maand over van Brooklyn Nets. Hij miste de eerste duels van de Sixers wegens een hamstringblessure. „Ik ben bereid om alles te doen. We hebben één gemeenschappelijk doel, maar ik heb individueel niets te bewijzen. Als eenheid hebben we iets te bewijzen, denk ik”, zei Harden na zijn debuut.

De ploeg uit Philadelphia staat derde in de Eastern Conference met 36 zeges en 23 nederlagen. Vooral in uitduels (20 overwinningen tegenover 10 verliesbeurten) presteren de Sixers goed.

Nederlandse rugbyers half maart niet naar Rusland voor interlands

08.49 uur: De Nederlandse rugbyteams reizen half maart niet af naar Rusland voor interlands. De interlands zouden op 12 maart gespeeld worden. Het gaat om zowel de mannen- als vrouwenselectie.

„De oorlogssituatie in Oekraïne is voor Rugby Europe aanleiding geweest beide duels in het nabijgelegen Sotsji onmiddellijk te annuleren. Uiteraard voegt Rugby Nederland zich naar dit besluit. De veiligheid van onze spelers en begeleiding staat voorop”, aldus technisch directeur Kristof Vanhout.

Er wordt later naar de mogelijkheid gekeken om de wedstrijden op neutraal terrein te spelen of te verplaatsen naar een later tijdstip, aldus Rugby Nederland.