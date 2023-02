FC Emmen maakt excuses voor tweet richting Davy Pröpper

In het twitterverslag van de wedstrijd FC Emmen-Vitesse werd door de social media-afdeling van de Drentse thuisclub opgemerkt, toen Davy Pröpper geblesseerd bleef liggen: ,,Ondertussen ligt er weer een Vitesse-speler (Pröpper) op de grond, de bezoekers staan flink onder druk en proberen – zo lijkt het – het tempo uit de wedstrijd te halen.”

Dat berichtje was met terugwerkende kracht nogal wrang, want Pröpper blijkt op de grond te hebben gelegen, omdat hij zijn kruisband heeft gescheurd. De middenvelder, die net zijn carrière weer had opgepakt nadat hij een jaar geleden wegens motivatieproblemen was gestopt, staat voor een herstelperiode van minimaal negen maanden.

FC Emmen heeft zich inmiddels via social media laten horen over de niet zo gepaste tweet. ,,We wisten natuurlijk niet dat het om zo’n ernstige blessure ging, anders was deze tweet nooit geplaatst. We wensen Davy Pröpper heel veel sterkte toe met z’n blessure. Een fruitmandje was al onderweg naar Arnhem.”