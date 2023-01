Dít is de reden waarom Nyck de Vries met startnummer 21 gaat rondrijden

„De allereerste keer dat ik een Formule 1-test mocht doen voor Mercedes, eind 2020, reed ik met dat nummer. Dat was toen toeval, want alle teams hebben bepaalde back-up-nummers voor testcoureurs of invallers”, legt de man uit Sneek uit.

„Ik heb in 2021 ook het Formule E-kampioenschap gewonnen en ik vind het een mooi nummer. Het geluksgetal van ons gezin is overigens 6. Met dat nummer reed Nicholas Latifi de afgelopen jaren. Hij is nu wel vertrokken uit de Formule 1, maar de regels schrijven voor dat dat nummer de komende twee jaar niet gebruikt mag worden.”

’Elke dag tot eerste race al gepland’

Yuki Tsunoda, met zijn 1,59 meter nog negen centimeter kleiner dan De Vries, is komend seizoen de teamgenoot van de Nederlander bij AlphaTauri. „Yuki heeft veel snelheid en was in de tweede helft van afgelopen seizoen geregeld rapper dan Pierre Gasly. Ik ben wat ouder en heb wat meer ervaring in de autosport, dus ik hoop dat we samen het team verder kunnen helpen”, zegt De Vries.

AlphaTauri kende een matig seizoen en eindigde slechts als negende bij de constructeurs. De Vries: „Pierre heeft jarenlang voor het team gereden, dus met zijn vertrek verandert de dynamiek een beetje. We moeten er samen voor proberen te zorgen om het team weer terug te brengen naar de subtop. Dat vereist een hoop tijd en energie. Ik ben van plan om mijn gezicht geregeld te laten zien in het Italiaanse Faenza, in de fabriek van het team. Ik vind het belangrijk om met iedereen een band op te bouwen. Daarnaast heeft het team ook nog een aerodynamische tak in Bicester, in Engeland. Tijdens het seizoen zal ik naast de races vooral in Milton Keynes te vinden zijn, waar de simulator staat. In grote lijnen is mijn schema voor het hele jaar bekend. Sterker nog, tot aan de eerste race in Bahrein (5 maart, red.) is elke dag al gepland.”

Lees hieronder de uitgebreide reportage met Nyck de Vries in Monaco