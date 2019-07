Donyell Malen Ⓒ VI Images

VERBIER - In Zwitserland, tijdens het eerste oefenduel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen tegen FC Sion (0-0), stond Donyell Malen (20) net als in de laatste vijf duels van vorig seizoen opnieuw langdurig in de spits. Wordt hij in Eindhoven de opvolger van de naar Sevilla vertrokken Luuk de Jong? Als het aan de speler zelf ligt: graag.