Basketbalclub Milwaukee Bucks ontslaat succescoach Budenholzer

09.55 uur: De Amerikaanse basketbalclub Milwaukee Bucks heeft succescoach Mike Budenholzer ontslagen. De beste ploeg van het reguliere seizoen in de NBA werd vorige week al in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld.

„Het was een moeilijke beslissing om te nemen”, zei manager Jon Horst over het ontslag. „Budenholzer heeft onze ploeg gedurende vijf ongelooflijke seizoenen geleid, met de eerste titel in vijftig jaar tijd en een tijdperk van aanhoudend succes.”

„Dit is een kans voor ons om ons te heroriënteren en onze inspanningen nieuw leven in te blazen, terwijl we verder bouwen richting ons volgende kampioenschap”, aldus Horst.

De 53-jarige Budenholzer arriveerde in 2018 in Milwaukee en haalde sindsdien elk jaar de play-offs. De ploeg van de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo veroverde in 2021 de tweede titel uit de clubhistorie, na het kampioenschap van 1971.

Ook dit jaar leek Milwaukee zich weer te gaan mengen in de titelrace. De formatie uit Wisconsin ging de play-offs in als ’top seed’, maar werd in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld door Miami Heat (1-4).

Basketballers van Warriors op gelijke hoogte met Lakers

07.22 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben de stand gelijkgetrokken in de tweede ronde van de play-offs tegen Los Angeles Lakers. De regerend kampioen van de NBA boekte een zege van 127-100.

Klay Thompson was de grote uitblinker bij Golden State Warriors. Hij tekende voor 30 punten. Zijn ploeggenoot Stephen Curry kwam niet verder dan 20 punten. Anthony Davis maakte slechts 11 punten voor de Lakers. Hij was met 30 punten de grote uitblinker in het eerste duel tussen beide ploegen dat Los Angeles Lakers met 117-112 won.