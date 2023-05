Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketballers van Warriors op gelijke hoogte met Lakers

07.22 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben de stand gelijkgetrokken in de tweede ronde van de play-offs tegen Los Angeles Lakers. De regerend kampioen van de NBA boekte een zege van 127-100.

Klay Thompson was de grote uitblinker bij Golden State Warriors. Hij tekende voor 30 punten. Zijn ploeggenoot Stephen Curry kwam niet verder dan 20 punten. Anthony Davis maakte slechts 11 punten voor de Lakers. Hij was met 30 punten de grote uitblinker in het eerste duel tussen beide ploegen dat Los Angeles Lakers met 117-112 won.