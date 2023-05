Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Diamond League start in Doha met beste seizoenstijd op 100 meter

20.48 uur: Bij de eerste Diamond League-wedstrijd van 2023, in Doha, heeft de Amerikaanse Sha'Carri Richardson de beste tijd van dit jaar op de 100 meter gelopen. De 23-jarige sprintster won in 10,76 seconden. De Jamaicaanse Shericka Jackson, de wereldkampioene op de 200 meter, eindigde als tweede in 10,85. De Britse Dina Asher-Smith werd derde (10,98).

Jackson had met 10,82 de beste tijd van dit jaar op de 100 meter op haar naam staan, maar in het Suheim bin Hamad-stadion ging Richardson nog wat sneller. De Amerikaanse verbeterde ook het zogeheten 'meeting record' van haar landgenoot Tori Bowie, die eerder deze week op 32-jarige leeftijd overleed. Bowie liep zeven jaar geleden 10,80 in Doha.

Op de 1500 meter zette de Keniaanse Faith Kipyegon ook de beste tijd van dit jaar neer: 3.58,57. De olympisch kampioene van Rio 2016 en Tokio 2021 dook ruim onder de 4.04,19 die de Australische Jessica Hull eerder dit seizoen klokte.

Nederlandse atleten ontbraken bij de start van de Diamond League in Qatar. De volgende wedstrijd is op 28 mei in de Marokkaanse stad Rabat.

Motorcoureur Bastianini zegt ook af voor GP Frankrijk

19.28 uur: Motorcoureur Enea Bastianini doet ook niet mee aan de Grand Prix van Frankrijk in de MotoGP, die op 14 mei wordt verreden. De Italiaan raakte eind maart in Portugal geblesseerd aan een schouder en is nog niet fit. Hij wordt vervangen door zijn landgenoot Danilo Petrucci, zo maakte het team van Ducati bekend.

Bastianini werd in Portugal door landgenoot Luca Marini van de baan gereden en ging hard onderuit. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar een schouderbladbreuk werd geconstateerd. Hij miste vervolgens daar al de race op zondag en kwam sindsdien niet meer in actie.

Hij probeerde vorige week terug te keren voor de Grand Prix van Spanje, maar gaf op na de vrije training.

De Bruyne lijkt klaar voor rentree bij Manchester City

Kevin De Bruyne Ⓒ ANP/HH

17.16 uur: Manchester City-trainer Pep Guardiola kan zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Leeds United mogelijk weer een beroep doen op Kevin De Bruyne. De Belgische middenvelder miste de laatste twee wedstrijden van de Engelse koploper vanwege een blessure.

„Hij heeft donderdag getraind en dat ging goed. Vandaag trainen we weer en daarna nemen we een beslissing”, zei Guardiola een dag voor het duel met Leeds. „Een week of tien dagen missen in deze fase van het seizoen is geen probleem. Hetzelfde overkwam laatst Nathan Aké. Als hij fit is, dan kan hij spelen.”

Manchester City heeft in de Premier League een voorsprong van een punt op Arsenal en bovendien een wedstrijd minder gespeeld dan de naaste belager. Arsenal speelt zondag de topper tegen Newcastle United, de nummer 3 van de ranglijst. Voor Manchester City staat dinsdag in Spanje het eerste duel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League op het programma.

Einde seizoen voor Spurs-doelman Lloris en Thiago van Liverpool

Hugo Lloris Ⓒ ANP/HH

16.41 uur: Tottenham Hotspur en Liverpool moeten het seizoen afmaken zonder respectievelijk doelman Hugo Lloris en middenvelder Thiago Alcantara. Beide Engelse clubs maken een wisselvallig seizoen door en dreigen naast een ticket voor de Champions League te grijpen.

De 36-jarige Lloris ontbrak vanwege een spierblessure al in de laatste twee duels van de Spurs en heeft van de medische staf nu te horen gekregen dat hij zich op volgend seizoen moet richten. De Fransman raakte twee weken geleden geblesseerd in de met 6-1 verloren competitiewedstrijd bij Newcastle United. De Engelsman Fraser Forster vervangt hem onder de lat.

Bij Liverpool moet Thiago een operatie aan zijn heup ondergaan. Trainer Jürgen Klopp verwacht dat de Spaanse international in de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer hersteld is. Liverpool won de laatste vijf duels in de Premier League en is daardoor geklommen naar de vijfde plaats. De achterstand op Manchester United bedraagt vier punten. De top-4 in Engeland plaatst zich voor de Champions League. Tottenham Hotspur presteert al weken moeizaam en is gezakt naar plek 7.

Mattiello verlaat per direct Go Ahead Eagles

12.49 uur: Go Ahead Eagles kan tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen geen beroep meer doen op Federico Mattiello. Het aflopende contract van de Italiaanse middenvelder werd op eigen verzoek „wegens persoonlijke omstandigheden” per direct ontbonden.

De 27-jarige Mattiello kwam in september vorig jaar transfervrij naar Go Ahead Eagles. De oud-speler van onder meer Juventus, Bologna en SPAL kwam zes keer in actie in de Eredivisie.

Go Ahead Eagles staat met nog vier duels te gaan op de elfde plaats. De ploeg uit Deventer sluit de competitie af met wedstrijden tegen FC Groningen, Feyenoord, FC Volendam en sc Heerenveen.

Verdediger Van Hintum gaat met PEC Zwolle naar Eredivisie

11.13 uur: Bart van Hintum gaat volgend seizoen met PEC Zwolle de Eredivisie in. De 36-jarige verdediger heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd. Van Hintum keerde afgelopen zomer terug bij de club uit Overijssel, nadat hij drie jaar voor FC Groningen was uitgekomen.

PEC Zwolle keert na een jaar terug in de Eredivisie. „Toen ik vorig seizoen op 5 april bij PEC Zwolle tekende, zat de club in een pittige degradatiestrijd verwikkeld”, weet Van Hintum nog. „Hoe mooi is het dan dat ik dertien maanden later kan zeggen dat we na die pijnlijke degradatie weer terug zijn in de Eredivisie? Ik heb dit seizoen mijn uiterste best gedaan om het team en de club te helpen en ben vastberaden dat volgend seizoen weer te doen, binnen en buiten het veld.”

Van Hintum promoveerde met PEC Zwolle in 2012 naar de Eredivisie. Hij won twee jaar later de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal met de huidige koploper van de eerste divisie.

EK Baanwielrennen 2024 maand vervroegd

11.12 uur: De organisatie van de EK Baanwielrennen in 2024 heeft een nieuwe datum gekozen voor het evenement in Omnisport Apeldoorn. De Europese kampioenschappen vinden nu plaats van 10 tot en met 14 januari 2024. Eerder werd gecommuniceerd dat de EK een maand later zouden zijn.

„In overleg met alle betrokken partijen is deze periode overeengekomen en biedt het, voor zowel de topsport- als de breedtesportkalender, de beste mogelijkheden”, verklaarde organisator Libéma Profcycling.

Naar verwachting komen de nodige toprenners naar Apeldoorn, waar nog punten te verdienen zijn voor de Olympische Spelen in Parijs later in het jaar.

Basketbalclub Milwaukee Bucks ontslaat succescoach Budenholzer

09.55 uur: De Amerikaanse basketbalclub Milwaukee Bucks heeft succescoach Mike Budenholzer ontslagen. De beste ploeg van het reguliere seizoen in de NBA werd vorige week al in de eerste ronde van de play-offs uitgeschakeld.

„Het was een moeilijke beslissing om te nemen”, zei manager Jon Horst over het ontslag. „Budenholzer heeft onze ploeg gedurende vijf ongelooflijke seizoenen geleid, met de eerste titel in vijftig jaar tijd en een tijdperk van aanhoudend succes.”

„Dit is een kans voor ons om ons te heroriënteren en onze inspanningen nieuw leven in te blazen, terwijl we verder bouwen richting ons volgende kampioenschap”, aldus Horst.

De 53-jarige Budenholzer arriveerde in 2018 in Milwaukee en haalde sindsdien elk jaar de play-offs. De ploeg van de Griekse sterspeler Giannis Antetokounmpo veroverde in 2021 de tweede titel uit de clubhistorie, na het kampioenschap van 1971.

Ook dit jaar leek Milwaukee zich weer te gaan mengen in de titelrace. De formatie uit Wisconsin ging de play-offs in als ’top seed’, maar werd in de eerste ronde verrassend uitgeschakeld door Miami Heat (1-4).

Basketballers van Warriors op gelijke hoogte met Lakers

07.22 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben de stand gelijkgetrokken in de tweede ronde van de play-offs tegen Los Angeles Lakers. De regerend kampioen van de NBA boekte een zege van 127-100.

Klay Thompson was de grote uitblinker bij Golden State Warriors. Hij tekende voor 30 punten. Zijn ploeggenoot Stephen Curry kwam niet verder dan 20 punten. Anthony Davis maakte slechts 11 punten voor de Lakers. Hij was met 30 punten de grote uitblinker in het eerste duel tussen beide ploegen dat Los Angeles Lakers met 117-112 won.