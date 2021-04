Ronde van Turkije: hattrick Mark Cavendish na tumultueuze massasprint

Wielrennen

Stunt van Tom Pidcock: Brit verrast Wout van Aert in finale Brabantse Pijl

Tom Pidcock heeft de Brabantse Pijl op zijn naam geschreven. De renner van Ineos Grenadiers controleerde de koers en was in finishplaats Overijse verrassend de sterkere van Wout van Aert en Matteo Trentin. Ide Schelling was de beste Nederlander op de vierde plek.