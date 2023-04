PSV pakt KNVB-beker ten koste van Ajax

Voor Ajax misten Brian Brobbey (hoog over), Jurriën Timber (op de lat) en Edson Alvarez (redding Joël Drommel). Namens PSV kregen André Ramalho (redding Gerónimo Rulli) en Ibrahim Sangaré (op de paal) hun strafschop er niet in. Fabio Silva schoot de winnende strafschop tegen de touwen.

Er was na de competitietopper van vorige week in Eindhoven veel kritiek op het niveau van de wedstrijd, maar Ajax en PSV lieten in De Kuip in de eerste helft zien dat het nog slechter kan. Het was kwalitatief zeer matig wat beide teams op de mat legden. Ajax had meer het initiatief en PSV voetbalde vooral uit de reactie. Dat had in de thuiswedstrijd ook goed gewerkt na een vroege voorsprong, maar die bleef ditmaal uit.

De bekerfinale begint met een hoop vuurwerk. Ⓒ ANP/HH

Er waren sowieso weinig kansen over en weer. Brobbey, die ditmaal als spits in de basis aantrad, kwam er een keer goed doorheen, maar werd vlak voor het doel van Joël Drommel gestuit. Datzelfde overkwam Davy Klaassen waarbij Ajax vergeefs om een strafschop vroeg. Aan de overzijde kreeg Guus Til een goede kans nadat Joey Veerman de bal had veroverd op Davy Klaassen, maar zijn inzet werd gekraakt.

Vlak voor rust kwam PSV-verdediger Jarrad Branthwaite in de picture bij een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Eerst was hij met een kopbal op een hoekschop van Joey Veerman dicht bij een goal, maar ging de bal via een Ajax-verdediger naast. De corner werd niet gegeven en Ajax hervatte snel en goed het spel, waarna de bal aan de overkant er wél in vloog. De inzet van Bergwijn werd door Branthwaite ongelukkig in eigen doel verlengd (0-1). Het was de eerste eigen goal van een veldspeler in de bekerfinale sinds John Veldman in 1996 (PSV-Sparta 5-2).

Wat behalve het lage niveau de wedstrijd tot een weinig aantrekkelijk schouwspel maakte, was het gedrag van een aantal hoofdrolspelers op het veld. Het overdreven doorrollen, simuleren van zware blessures, gemekker tegen de scheids en de voortdurende opstootjes waren ergerniswekkend. De Ajacieden Jorge Sanchez en Edson Alvarez kregen de eerste gele kaarten voor overtredingen op Xavi Simons, die weer regelmatig de spreekkoren naar zijn hoofd kreeg geslingerd, waarover ophef was ontstaan na de halve finale tussen SV Spakenburg en PSV. Ook PSV-captain Luuk de Jong (voor protesteren) en PSV’er Jordan Teze en Ajacied Bergwijn (na een opstootje) verdwenen snel in het opschrijfboekje van scheidsrechter Dennis Higler.

Met Devyne Rensch voor de met geel belaste Sanchez ging Ajax na rust op jacht naar een grotere voorsprong. André Ramalho dacht de 1-1 te maken, maar de vlag ging omhoog voor buitenspel. PSV speelde nu wel vooral op de helft van de tegenstander en de PSV-defensie had moeite met de ruimte in de rug. Er kwamen meerdere kansen voor Ajax en vooral Brobbey had de 2-0 op de schoen. De spits kreeg vrije doortocht, omspeelde Drommel goed maar plaatste de bal vervolgens op de paal.

Het regent gele kaarten in De Kuip. Ⓒ ANP/HH

PSV drong steeds meer aan en PSV-trainer Ruud van Nistelrooy gaf een aanvallende impuls door Thorgan Hazard en Anwar El Ghazi in te brengen in plaats van Guus Til en Johan Bakayoko. Die betaalde zich snel uit, want na goed voorbereidend werk van Simons schoof Hazard de bal in het Ajax-doel. De huurling van Borussia Dortmund heeft door blessures nog niet veel inbreng gehad, maar scoorde eerder ook al in De Kuip bij de competitiewedstrijd tegen Feyenoord.

Het wedstrijdbeeld was inmiddels compleet gekanteld, een stuk levendiger dan voor rust. Het was PSV dat vanwege de achterstand meer het initiatief zocht en Ajax dat wat meer op de omschakeling speelde. Daar waren de Amsterdammers heel gevaarlijk mee. Brobbey, die de PSV-verdedigers veel problemen bezorgde, kreeg opnieuw een grote kans na een prima actie, maar hij krulde de bal naast. Aan de overzijde kreeg Simons een prima scoringskans, nadat de bal was doorgeschoten bij Alvarez, maar Rulli redde goed.

Verlenging én penalty’s

Ook in de drie minuten blessuretijd wisten beide partijen niet een beslissing te forceren, waardoor er een verlenging aan te pas kwam in De Kuip. Dat werd een fysieke uitputtingsslag, waarin beide ploegen niet scoorden. Vervolgens nam PSV de penalty’s beter.

