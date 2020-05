Ajax-beul Moura: ’Ik wist niet hoe ik het moest vieren’

Lucas Moura dompelt Ajax in diepe rouw en bezorgt de club een levenslang sportief trauma. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Noem in Amsterdam de naam van Lucas Moura (27) en menig fan van Ajax wordt overvallen door een mengeling van pijn, verdriet en boosheid. De Braziliaan van Tottenham Hotspur versperde de Amsterdammers met drie treffers in de Johan Cruijff ArenA de weg naar de Champions League-finale, die na de Ajax-zege in Londen (0-1) en de riante voorsprong bij rust wagenwijd open lag.