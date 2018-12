Benauwde zege Barcelona op hekkensluiter

Trainer Luis Enrique stuurde drie dagen voor de krachtmeting met Manchester City in de Champions League zijn 'droomvoorhoede' het veld in. Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar konden doelman Guillermo Ochoa van Granada echter niet passeren. Dat deed Rafinha in de 48e minuut wel bij een aanval waarin de drie sterren allemaal betrokken waren. De Braziliaan sloeg in de rebound toe, nadat een schot van landgenoot Neymar via de paal terug het veld in was gekomen.

Jasper Cillessen zat na drie weken afwezigheid weer bij de selectie van Barcelona. De doelman is hersteld van de enkelblessure die hij begin deze maand opliep bij het Nederlands elftal. Cillessen moest zich wel opnieuw schikken in een rol als reserve achter eerste keus Marc-André ter Stegen.

Eerder op de avond klopte Atlético Madrid Málaga met 4-2 dankzij het duo Yannick Carrasco en Kevin Gameiro. Beiden maakten twee doelpunten. Atlético staat derde, drie punten achter stadgenoot Real Madrid.