Opmerkelijke uitspraken Luca Brecel na zege op Ronnie O’Sullivan: ’Ik was stomdronken’

Zo vertelde hij voor de Britse televisie dat hij na zijn overwinning in de tweede ronde op drievoudig wereldkampioen Mark Williams stomdronken was geweest.

„Voor het wereldkampioenschap was ik aan het feesten en bleef tot 6 of 7 uur ’s ochtends op. Ik trainde niet, maar speelde een voetbalspelletje met mijn vrienden. Zelfs na mijn overwinning tegen Mark Williams, kwam ik om 7 uur ’s ochtends vanuit Engeland weer met de auto weer thuis en ging meteen weer op pad tot 5 of 6 uur ’s ochtends. Ik was stomdronken. De volgende dag keerde ik weer terug naar Sheffield”, lachte hij.

O’Sullivan stak zijn bewondering over zijn tegenstander niet onder stoelen of banken. „Brecel speelde ongelooflijk. Ik hou ervan om hem bezig te zien. Hij is zo’n dynamische speler, boordevol talent. Hij is waarschijnlijk de meest getalenteerde snookerspeler die ik ooit heb gezien. Brecel is ook een geweldige kerel. Hopelijk verovert hij nu de wereldtitel, ” zegt de zevenvoudige wereldkampioen.

De Belgische snookerprof gaat in vele opzichten zijn idool achterna wat uitspraken betreft.