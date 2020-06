Kickbokser Hesdy Gerges bekent: gelogen over coketransport

De Amsterdammer vertelt onder andere in zijn boek dat hij de verleiding van drugshandelaar Patrick Brisban niet kon weerstaan. Zelfs tot aan diens liquidatie eind 2012 zag hij hem vooral als een ’aardige vent’. Gerges beschrijft in het boek hoe Brisban hem inpalmde met ’limousines en vipfeesten’.

Het gaat mis in 2010 als hij met een groepje er 128 kilo cocaïne in Antwerpen uit een container uit Ecuador gehaald moet worden en aan de koper overgedragen moet worden. Ze worden opgepakt en later dus ook berecht.

"Ik zat op een gegeven moment zo in het verhaal dat ik zelf geloofde dat ik onschuldig was"

Ontkennen, ontkennen, ontkennen

Gerges besluit dat er maar één strategie is: ontkennen. „Ik zat op een gegeven moment zo in het verhaal dat ik zelf geloofde dat ik onschuldig was.” Mede door verschillende procedures - in een periode van zeven lange jaren - krijgt hij een voorwaardelijke straf en hoeft hij niet (terug) de cel in. Wel heeft het een enorme invloed op zijn carrière als kickbokser en op zijn privéleven. Toch laat hij optekenen dat ’Antwerpen’ sindsdien voor hem ’een blessing in disguise’ is. De kickbokser denkt dat hij anders nog veel meer op het slechte pad was beland.

Gerges laat eind december 2019 nog van zich horen, na het gevecht tussen Badr Hari en Rico Verhoeven. „Badr was gewoon beter”, schreeuwt de kickbokser op de persconferentie, die twee keer tegenover Verhoeven stond en beide keren verloor. Hij laat blijken dat hij niet onder de indruk is van hetgeen de kampioen had laten zien.

Verhoeven reageert als door een wesp gestoken. Hij staat op en toont een kant die we zelden van hem zien, zijn boze kant. „Aandachtszoeker”, werpt hij Gerges toe, om vervolgens zittend en bekoeld nog wat steken uit te delen. „Weet je wat het is, als je aan de top staat, wil iedereen zich met je meten. Maar je mag alleen aanschuiven als je de beste bent, als dat niet zo is moet je gewoon achteraan aansluiten.”