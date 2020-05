Twente verkoopt direct ruim 7000 seizoenskaarten

Twente verkocht zaterdag 6187 seizoenskaarten. Dat is al een derde van het totaal beschikbare aantal. De verkoop was gekoppeld aan een publieksactie. Er werden duizend broodjes beenham bezorgd bij fans die hun kaart hebben verlengd. Trainers, medewerkers, mensen van de supportersverenigingen, en oud-spelers, onder wie Fred Rutten, Andy van der Meyde, Niels Overweg, Kick van der Vall, Eddy Achterberg en Ellery Cairo, hielpen mee om de broodjes bij de fans te bezorgen.De andere 7187 fans krijgen een voucher om bij de eerst volgende thuiswedstrijd met publiek een broodje beenham te kunnen bemachtigen.

De fans die nu al een seizoenskaart hebben aangevraagd, kregen de keuze uit drie opties bij het maken van hun bestelling. 33 procent van de mensen koos voor optie 1. Dat houdt in dat zij geen enkele vergoeding willen als er tijdens het nieuwe seizoen bij alle wedstrijden geen publiek aanwezig mag zijn. 33 procent van de fans opteerde voor optie 2. Zij worden tot honderd euro schadeloos gesteld als er in het nieuwe seizoen niet direct met publiek kan worden gespeeld.

De rest van de fans koos voor optie 3. Die optie houdt in dat de supporter nu betaalt voor zeventien thuiswedstrijden, maar voor elke gemiste wedstrijd gecompenseerd zal worden met een wedstrijd in het seizoen 2021/2022. In het geval dat er komend seizoen geen enkele wedstrijd met publiek gespeeld zal worden, geldt de nu gekochte seizoenskaart dus voor het daarop volgende seizoen.