Eloy Room trekt shirt Lionel Messi nooit meer uit

,,Een droom is voor mij werkelijkheid geworden", zei Room, die bij het laatste fluitsignaal dicht in de buurt van Messi stond. „Iedereen is fan van Messi. Nu heb ik voor eeuwig het bewijs dat ik tegen hem speelde. Hij scoorde drie keer, maar ik heb ook een paar reddingen gemaakt. Dat zei hij ook tegen mij toen we onze shirts ruilden. Dat vond ik heel speciaal."

De voormalig doelman van Vitesse en PSV verklaarde dat hij heel zuinig zal zijn op het shirt. ,,Ik trek dit shirt nooit meer uit. Ik ga ermee slapen. Hier is er maar eentje van. Dat zal ik beschermen met mijn leven."

Omdat hij het shirt van Messi bemachtigde, moest Room voor de camera van Tyc Sports verschijnen. Volgens bondscoach Remko Bicentini slaagden de meeste van zijn spelers erin een shirt van een van de wereldkampioenen te bemachtigen. ,,Maar het draaide natuurlijk toch om Messi. Die is echt van een heel andere planeet. Maar dat wisten we eigenlijk al."

De rit naar het stadion was al heel bijzonder voor zijn spelers. Ook Curaçao werd toegejuicht in de overvolle straten van Santiago del Estero. ,,Ondanks de grote nederlaag blijft het een historische dag voor Curaçao. Een ding is zeker: zwaarder zullen we het in de toekomst niet krijgen.”