Fernando Alonso droomt na derde plek al van doorbreken tienjarige reeks

En waarom ook niet? Alonso profiteerde in Bahrein namens Aston Martin weliswaar van de uitvalbeurt van Charles Leclerc (Ferrari), maar had aan de andere kant zelf in de beginfase ook de nodige tijd verloren. Red Bull was duidelijk een maatje te groot, dat wel. Toch weet Alonso dat er in een seizoen altijd een kansje komt, mits je tenminste een enigszins competitieve auto hebt.

,,Er zijn dit jaar nog 22 kansen”, aldus de zeer opgetogen Spanjaard. ,,De laatste jaren had ik hulp nodig, dus pech van anderen, om te strijden voor een podiumplek. Misschien kan het dit jaar in zo’n geval wel meer worden dan alleen een podiumplaats.”

De tweevoudig wereldkampioen krijgt bijval van Max Verstappen. Beide coureurs hebben zeer veel respect voor elkaar. ,,Het is mooi dat Fernando weer vooraan meedoet. Bij Aston Martin zit een goede spirit en drive en ze hebben veel goede mensen binnengehaald. Een overwinning dit jaar is zeker mogelijk. Ik heb ook seizoenen gehad dat ik over het algemeen een te grote achterstand had, maar er waren altijd wel een paar races die de auto goed gezind waren of waar je wat geluk had. Op die manier kon ik zelf soms ook een Grand Prix winnen.”

Bekijk ook: Max Verstappen en Fernando Alonso genieten van succes in Bahrein

Max Verstappen en Fernando Alonso op het podium in Bahrein. Ⓒ Getty Images

Aston Martin is het seizoen zo uitstekend begonnen. Volgens Alonso is dat te danken aan het doorzettingsvermogen van teameigenaar Lawrence Stroll, die er al jarenlang veel geld inpompt en na het aangekondigde afscheid van Sebastian Vettel direct doorschakelde om Alonso weg te kapen bij Alpine.

,,Een team heeft de visie en ambitie nodig van iemand als Lawrence Stroll”, zegt Alonso. ,,Iedereen heeft dezelfde kansen, maar het lijkt erop alsof er maar één team is die er echt alles aan doet om de top te bestormen. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van deze organisatie. Dit weekeinde hadden we op Red Bull na de beste auto. We zullen nu zien hoe competitief we zijn in Jeddah en Melbourne de komende weken. Als we daar ook heel sterk zijn, zegt dat veel over de rest van 2023.”