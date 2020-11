AC Milan wint zonder Zlatan en verstevigt koppositie

Milan heeft nu 23 punten. Achtervolgers Internazionale en Sassuolo staan op 18 punten en regerend kampioen Juventus heeft er 17. Juventus kwam zaterdag niet verder dan 1-1 bij Benevento.

De eindstand bij Milan tegen Fiorentina was bij rust al bereikt. Alessio Romagnoli opende in de 17e minuut de score. Franck Kessié verdubbelde in de 27e minuut de voorsprong door een strafschop te benutten. Even later kreeg Milan weer een strafschop, maar deze keer miste Kessié. Milan speelde zonder Zlatan Ibrahimovic, die een dijbeenblessure heeft.

Bologna, met Jerdy Schouten als basisspeler, versloeg hekkensluiter Crotone met 1-0 en staat nu in de middenmoot. Stefano Denswil bleef bij Bologna op de bank.

Duitsland: Bosz met Leverkusen gelijk tegen Hertha BSC

Bayer Leverkusen heeft in eigen stadion gelijkgespeeld tegen Hertha BSC: 0-0. Het elftal van trainer Peter Bosz raakte verder achterop bij koploper Bayern München. Leverkusen staat derde in de Bundesliga, met een achterstand van drie punten op de landskampioen.

Daley Sinkgraven speelde de hele wedstrijd voor Bayer Leverkusen en kreeg een gele kaart. Deyovaisio Zeefuik en Javairo Dilrosun bleven op de bank bij Hertha BSC, de nummer 13 van Duitsland.

