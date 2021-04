Wout van Aert volgt Mathieu van der Poel als winnaar op in Amstel Gold Race

Van der Poel won in 2019 de laatste editie van de Nederlandse wielerklassieker. In 2020 ging de Amstel Gold Race niet door vanwege de coronacrisis.

De finale werd geopend met nog een goed uur te gaan. Roglic en Sam Oomen zetten zich 40 kilometer voor de meet op kop van het peloton namens Jumbo-Visma. Zij gingen op zoek naar de zes achtervolgers, die intussen een half minuutje bijeengefietst hadden. De kopgroep - met Mauurits Lammertink - zat op een minuut van het peloton. Zij hadden de koers al vroeg gekleurd.

Een ferme push van Roglic zet de wedstrijd helemaal op zijn kop. In een mum van tijd was hij bij de kopgroep. De renners begonnen aan de voorlaatste ronde. Bernard, Lammertink, Dewulf en Vliegen waren de enigen die nog voor het pak uitreden, met zo’n 10 seconden verschil.

Dewulf vond ondertussen het wiel van Ide Schelling. De twee gingen samen op zoek naar Vliegen. Roglic perste er nog maar eens een versnelling uit, om het gat te dichten. Ondertussen reed Schelling alleen de Bemelerberg op. Ook Vansevenant leek onvermoeibaar. Hij nestelde zich op kop van het peloton.

Alaphilippe dook eindelijk op in het peloton. De wereldkampioen was de hele rit onzichtbaar, maar leek zich nu op te maken voor een explosieve slotfase. Roglic moest van fiets wisselen aan de voet van de laatste keer Cauberg. Wat een pech voor de Sloveen. Thomas Pidcock plaatste vervolgens een versnelling. Van Aert moet alle zeilen bijzetten om te volgen.

Er ontstond een elitegroepje met een overtalsituatie voor INEOS, met naast Pidcock ook Richard Carapaz en Michal Kwiatkowski. Uiteindelijk reed Pidcock met Van Aert en de heel sterk ogende Maximilian Schachmann weg. Daarachter ontstond een grote groep, waar Bauke Mollema wegviel vanwege een lekke band, die al snel een kwart minuut achterstand had.

Ondanks de aanwezigheid van een flink aantal knechten, kwamen ze niet dichterbij en dus kon het drietal vooraan gaan sprinten. Daarin was Van Aert nipt rapper dan Pidcock, die hem woensdag nog klopte.

Een ongelooflijk spannende finish. Ⓒ ANP/HH

Van Aert: durf het amper te geloven

Minuten waren er al verstreken maar Van Aert durfde nog steeds niet te geloven dat hij de Amstel Gold Race had gewonnen. De Belgische wielrenner van Jumbo-Visma had in de sprint de Brit Thomas Pidcock verslagen, maar het verschil was met het blote oog niet waarneembaar geweest. De jury oordeelde uiteindelijk dat Van Aert de winnaar was.

„Ze zeggen het, maar ik durf het eigenlijk nog niet te geloven”, zei Van Aert nadat hij voor de tv-camera’s te horen had gekregen dat hij wel degelijk gewonnen had. Het was een lange sprint geweest waarin Van Aert, Pidcock en de Duitser Maximilian Schachmann om de zege in de 55e Gold Race streden. „Een lange sprint was in mijn voordeel, ook al begon ik vanuit de slechtste positie. Maar het was blijkbaar net genoeg”, vertelde Van Aert, die zei veel steun te hebben gehad van zijn ploeggenoten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. „Jammer dat Primoz door mechanische pech wegviel, maar ik wist dat ik tegen Pidcock en Schachmann hier een goede kans had. Ik heb al mooie wedstrijden gewonnen, maar ik ben zeker ook trots op deze. Onze ploegleider Frans Maassen won hier precies dertig jaar geleden. Hij zegt al het hele jaar dat dit de belangrijkste koers van het jaar is.”