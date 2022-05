Rouwbanden en minuut stilte voor overleden Lukoki bij Cambuur-Willem II

Lukoki speelde in het seizoen 2013/2014 34 wedstrijden voor Cambuur.

De in Zaïre (nu Democratische Republiek Congo) geboren Lukoki groeide op in Nederland en overleed maandag op 29-jarige leeftijd. Hij speelde in Nederland voor Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle. Hij keerde vorig jaar bij FC Twente terug in de Eredivisie, maar kwam als gevolg van een zware knieblessure niet in actie. De clubs waarvoor hij speelde, reageerden geschokt op zijn dood.

De doodsoorzaak is niet bekend. Wel maakte de politie bekend dat het een incident onderzoekt dat zich vorige week voordeed in Flevoland en waar Lukoki mogelijk bij betrokken was.