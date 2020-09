Opmars Giovanni van Bronckhorst verder zonder PSV-aankoop

Eran Zahavi was bij zijn club Guangzhou R&F de absolute uitblinker, maar wil zich nog een keer bewijzen in Europa bij PSV. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

AMSTERDAM - Giovanni van Bronckhorst is aan een fraaie opmars bezig met zijn club Guangzhou R&F in de Chinese competitie. De voormalige Feyenoord-trainer versloeg maandagavond in een cruciaal duel (1-0) het door de Spanjaard Rafa Benitez getrainde Dalian.