Waarom Kim Clijsters uitwijkt naar de Verenigde Staten

Kim Clijsters met haar gezin Ⓒ Instagram Kim Clijsters

Welcome to Belmar! Bekend van zijn surfstranden, Bruce Springsteens E Street Band en de familie Lynch. Oja, en van Kim Clijsters. Al zal de achtvoudig Belgische sportvrouw van het jaar er in alle anonimiteit kunnen rondlopen. Een portret van het stadje dat het gezin Clijsters vanaf zaterdag voor minstens twee jaar haar thuis zal noemen.