Hartono begint met zege in kwalificaties US Open, Brouwer uitgeschakeld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Hartono begint met zege in kwalificaties voor US Open

22.16 uur: Arianne Hartono is goed begonnen aan de kwalificaties voor de US Open. De 27-jarige Nederlandse versloeg de Bulgaarse Sesil Karatantcheva in drie sets: 6-1 3-6 6-1.

Hartono, de nummer 206 van de wereld, liep meteen uit naar een 3-0-voorsprong. Ondanks twee breakpoints op de service van Karatantcheva stond ze de vierde game nog af, maar haalde daarna de eerste set eenvoudig binnen. In de tweede set trok de Bulgaarse de stand gelijk na een snelle 5-0-voorsprong. De Nederlandse herpakte zich in de derde set en kwam niet meer in de problemen.

Hartono treft in de tweede van de drie kwalificatiewedstrijden de Japanse Mai Hontama. De mondiale nummer 176 was met 7-5 7-6 (6) te sterk voor Bai Zhuoxuan uit China.

Bij de mannen strandde Gijs Brouwer in de eerste ronde van de kwalificaties. De 27-jarige tennisser, de nummer 147 van de wereld, verloor met 7-6 (1) 6-4 van de Tsjech Zdenek Kolar.

Ook de 28-jarige Jelle Sels redde het niet. De mondiale nummer 206 ging in drie sets onderuit tegen de Brit Liam Broady, die 98 plaatsen lager op de wereldranglijst staat. Sels pakte nog wel de eerste set, maar had daarna weinig meer in te brengen: 6-4 1-6 2-6.

Jesper de Jong won wel zijn eerste kwalificatiewedstrijd en staat in de volgende ronde tegen Broady. De 23-jarige Haarlemmer won met 6-3 6-3 van de Amerikaan Tristan Boyer. De Jong verloor twee keer zijn opslag in de eerste set, maar zette daar vier breaks tegenover. In de tweede set had hij aan één break genoeg.

Nederlandse volleyballers verliezen tweede oefenduel met België

22.08 uur: De Nederlandse volleyballers hebben in Den Bosch de tweede 'uitzwaaiwedstrijd' tegen België met 3-1 verloren (25-17 22-25 22-25 20-25). De ploeg van bondscoach Roberto Piazza won dinsdag nog het eerste oefenduel met België ter voorbereiding op het aankomende EK met 3-2.

Het EK begint maandag in Noord-Macedonië. De Nederlandse ploeg speelt in Skopje tegen Montenegro, Polen, Tsjechië, Denemarken en Noord-Macedonië.

Aston Villa boekt ruime zege in play-offs op bezoek bij Hibernian

21.08 uur: Aston Villa heeft de groepsfase van de Conference League vrijwel zeker gesteld. De club uit de Premier League won in Schotland de eerste wedstrijd in de play-offs tegen Hibernian met 5-0. Ollie Watkins was met een hattrick belangrijk bij de bezoekers.

Watkins tekende voor de eerste twee treffers van Villa, waarna Leon Bailey nog voor rust de 3-0 maakte. Watkins maakte zijn derde doelpunt in de 48e minuut. Douglas Luiz schoot een kwartier de 5-0 binnen vanaf de strafschopstip.

Bij Hibernian stond de Nederlander Dylan Vente in de basis. De oud-speler van onder meer Feyenoord en Roda JC, die eerder deze zomer arriveerde vanuit Kerkrade, werd 20 minuten voor tijd gewisseld.

Wiebes boekt tiende zege van het seizoen in Ronde van Scandinavië

20.20 uur: Lorena Wiebes heeft in het Noorse Halden de eerste etappe van de Ronde van Scandinavië op haar naam geschreven. De 24-jarige Nederlandse van Team SD Worx achterhaalde in de laatste meters de ontsnapte Deense Cecilie Ludwig. Het was de tiende zege van het seizoen voor de Europees kampioene.

De Italiaanse Elisa Balsamo van Lidl-Trek ging ook nog voorbij Ludwig, die uiteindelijk derde werd. De Deense winnares van vorig jaar was bij de eerste beklimming van de Frederiksten met een groepje onder wie Annemiek van Vleuten weggereden uit het peloton. Bij de tweede passage van de klim vertrok Ludwig samen met Liane Lippert, die ze even later afschudde.

Wiebes stond in Noorwegen voor het eerst weer aan de start met haar ploeg na haar gezondheidsklachten in de Tour de France Femmes en het WK in Glasgow. „Ook voor mij was het een vraagteken hoe mijn benen zouden zijn na de ziekte”, keek ze na de finish terug. „Maar vandaag kreeg ik de bevestiging, ze zijn goed.”

„Ik was niet zeker of we nog op tijd zouden komen, maar sprint toch altijd voluit. Cecilie hield het lang vol, maar gelukkig voor mij zat de timing goed. Ik hoop dat er nog sprintkansen zullen komen. Donderdag is het niet voor mij, maar de derde en vijfde etappe zouden wel eens op een sprint kunnen eindigen”, aldus Wiebes.

Oud-Ajacied Vermaelen trainer Belgische beloften

20.16 uur: Thomas Vermaelen wordt bondscoach van het Belgische beloftenteam voor spelers tot 20 jaar. De oud-Ajacied gaat daarnaast voormalig AZ’er Sébastien Pocognoli assisteren bij België Onder 18. Wesley Sonck, ook oud-speler van Ajax, neemt samen met Eric Van Meir België Onder 19 onder zijn hoede, meldt de Belgische voetbalbond woensdag.

De 37-jarige Vermaelen stopte begin januari 2022 als profvoetballer en ging daarna aan de slag als assistent van de Belgische bondscoach Roberto Martínez. Nadat de 50-jarige Spanjaard na het WK in Qatar ontslag nam en vervangen werd door Domenico Tedesco, moest ook Vermaelen vertrekken.

De centrale verdediger, die van 2003 tot 2009 voor Ajax uitkwam, speelde 85 interlands.

Badmintonsters Jille en Seinen stranden in tweede ronde WK

19.07 uur: Debora Jille en Cheryl Seinen zijn bij de wereldkampioenschappen badminton in Kopenhagen uitgeschakeld in het vrouwendubbelspel. Het Nederlandse duo verloor in de tweede ronde van het Indonesische koppel Apriyani Rahayu en Siti Fadia Silva Ramadhanti. Het werd 19-21 21-14 21-16.

Jille en Seinen waren het toernooi begonnen met een overwinning (21-14 11-21 21-14) op Ashwini Bhat en Shikha Gautam uit India.

Vernon snelt naar zege in proloog Ronde van Duitsland

18.48 uur: Ethan Vernon heeft de proloog van de Ronde van Duitsland gewonnen. De 22-jarige Engelsman van Soudal-Quick Step was in Sankt Wendel over een afstand van 2,3 kilometer 1 seconde sneller dan de Deen Mads Pedersen. De Nederlanders Maikel Zijlaard en Danny van Poppel werden respectievelijk derde en vierde op 3 seconden.

Vernon legde het korte parcours af in 2 minuten en 23 seconden, waarmee hij aan een gemiddelde snelheid van 57,6 kilometer per uur kwam. Hij boekte de achtste zege uit zijn carrière en de vijfde van dit seizoen.

Volleybalsters winnen op EK ook vijfde en laatste groepswedstrijd

17.45 uur: De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap ook de vijfde en laatste wedstrijd in de poulefase gewonnen. Het team van bondscoach Felix Koslowski was in Tallinn met 3-0 te sterk voor Finland. De setstanden waren 25-18 25-21 25-17.

Oranje versloeg eerder Spanje, Slowakije en Estland met 3-0. Alleen Frankrijk wist dinsdag een set te pakken tegen Nederland, dat het zondag in de achtste finales in Florence opneemt tegen Zwitserland, dat als vierde eindigde in poule B.

Een tegenvaller voor de formatie van Koslowski was het uitvallen van Nova Marring. De speelster van de Duitse topclub SSC Palmberg Schwerin liep in de beginfase van de tweede set een enkelblessure op. Koslowski startte naast Marring met Laura Dijkema, Elles Dambrink, Marrit Jasper, Juliët Lohuis en Kirsten Knip. „We hebben het voordeel dat we in meerdere opstellingen kunnen starten omdat we veel goede speelsters hebben. Ik zou wel dom zijn om daar geen gebruik van te maken”, legde de bondscoach uit.

Jasper was met 17 punten de meeste trefzekere speelster aan de kant van Oranje.

Lainer hoopt op snelle terugkeer na kankerdiagnose

16.57 uur: Stefan Lainer heeft de hoop op een snelle terugkeer nog niet opgegeven. Dat zei de 30-jarige Oostenrijkse verdediger van Borussia Mönchengladbach, bij wie vorige maand lymfeklierkanker werd geconstateerd, in een video op de sociale media van de club.

„Ik zal ervoor vechten. Het is niet zo makkelijk geweest de laatste weken, maar ik heb veel vertrouwen”, zei Lainer, die de fans bedankte voor hun steun. „Dat is erg waardevol geweest na deze schokkende diagnose.”

Lainer speelt sinds 2019 in Mönchengladbach. Eerder kwam de international onder meer vier jaar uit voor Red Bull Salzburg.

Pinot geeft op in laatste koers op eigen bodem

16.55 uur: De Fransman Thibaut Pinot heeft zijn laatste koers op eigen bodem in mineur afgesloten. De 33-jarige klimmer moest na een val tijdens de tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes opgeven. De renner van Groupama-FDJ beëindigt na het seizoen zijn carrière.

De Tour Poitou-Charentes was de laatste wielerkoers van Pinot in Frankrijk. De Ronde van Lombardije in Italië op 7 oktober wordt zijn laatste wedstrijd.

De tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes, een rit over ruim 187 kilometer tussen Aulnay de Saintonge en Bressuire, werd gewonnen door Paul Penhoët. De 21-jarige Fransman, ploeggenoot van Pinot, liet Romain Cardis en Valentin Retailleau achter zich. Penhoët nam tevens de leiderstrui over van de Noor Søren Waerenskjold.

Van Aert maakt begin september rentree in Groot-Brittannië

10:36 uur Wout van Aert maakt begin september zijn rentree in de Ronde van Groot-Brittannië. De renner van Jumbo-Visma koos na de WK in Schotland, eerder deze maand, voor een korte rustpauze. De Britse wielerronde vindt plaats van 3 tot en met 10 september.

Van Aert won de Ronde van Groot-Brittannië in 2021. Hij was twee jaar geleden in vier ritten de beste in de Britse koers.

De 28-jarige Van Aert werd op de WK wielrennen in Glasgow tweede, achter Mathieu van der Poel.