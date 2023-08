Volleybalsters foutloos poulefase door op EK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleybalsters winnen op EK ook vijfde en laatste groepswedstrijd

17.45 uur: De Nederlandse volleybalvrouwen hebben op het Europees kampioenschap ook de vijfde en laatste wedstrijd in de poulefase gewonnen. Het team van bondscoach Felix Koslowski was in Tallinn met 3-0 te sterk voor Finland. De setstanden waren 25-18 25-21 25-17.

Oranje versloeg eerder Spanje, Slowakije en Estland met 3-0. Alleen Frankrijk wist dinsdag een set te pakken tegen Nederland, dat het in de achtste finales opneemt tegen de nummer 4 uit groep B. In poule B zitten Italië, Bulgarije, Roemenië, Zwitserland, Bosnië en Herzegovina en Kroatië.

Een tegenvaller voor de formatie van Koslowski was het uitvallen van Nova Marring. De speelster van de Duitse topclub SSC Palmberg Schwerin liep in de beginfase van de tweede set een enkelblessure op.

Lainer hoopt op snelle terugkeer na kankerdiagnose

16.57 uur: Stefan Lainer heeft de hoop op een snelle terugkeer nog niet opgegeven. Dat zei de 30-jarige Oostenrijkse verdediger van Borussia Mönchengladbach, bij wie vorige maand lymfeklierkanker werd geconstateerd, in een video op de sociale media van de club.

„Ik zal ervoor vechten. Het is niet zo makkelijk geweest de laatste weken, maar ik heb veel vertrouwen”, zei Lainer, die de fans bedankte voor hun steun. „Dat is erg waardevol geweest na deze schokkende diagnose.”

Lainer speelt sinds 2019 in Mönchengladbach. Eerder kwam de international onder meer vier jaar uit voor Red Bull Salzburg.

Pinot geeft op in laatste koers op eigen bodem

16.55 uur: De Fransman Thibaut Pinot heeft zijn laatste koers op eigen bodem in mineur afgesloten. De 33-jarige klimmer moest na een val tijdens de tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes opgeven. De renner van Groupama-FDJ beëindigt na het seizoen zijn carrière.

De Tour Poitou-Charentes was de laatste wielerkoers van Pinot in Frankrijk. De Ronde van Lombardije in Italië op 7 oktober wordt zijn laatste wedstrijd.

De tweede etappe van de Tour Poitou-Charentes, een rit over ruim 187 kilometer tussen Aulnay de Saintonge en Bressuire, werd gewonnen door Paul Penhoët. De 21-jarige Fransman, ploeggenoot van Pinot, liet Romain Cardis en Valentin Retailleau achter zich. Penhoët nam tevens de leiderstrui over van de Noor Søren Waerenskjold.

Van Aert maakt begin september rentree in Groot-Brittannië

10:36 uur Wout van Aert maakt begin september zijn rentree in de Ronde van Groot-Brittannië. De renner van Jumbo-Visma koos na de WK in Schotland, eerder deze maand, voor een korte rustpauze. De Britse wielerronde vindt plaats van 3 tot en met 10 september.

Van Aert won de Ronde van Groot-Brittannië in 2021. Hij was twee jaar geleden in vier ritten de beste in de Britse koers.

De 28-jarige Van Aert werd op de WK wielrennen in Glasgow tweede, achter Mathieu van der Poel.