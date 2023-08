Wout van Aert maakt begin september rentree in Groot-Brittannië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Van Aert maakt begin september rentree in Groot-Brittannië

10:36 uur Wout van Aert maakt begin september zijn rentree in de Ronde van Groot-Brittannië. De renner van Jumbo-Visma koos na de WK in Schotland, eerder deze maand, voor een korte rustpauze. De Britse wielerronde vindt plaats van 3 tot en met 10 september.

Van Aert won de Ronde van Groot-Brittannië in 2021. Hij was twee jaar geleden in vier ritten de beste in de Britse koers.

De 28-jarige Van Aert werd op de WK wielrennen in Glasgow tweede, achter Mathieu van der Poel.