Herrada slaat heuvelop dubbelslag in Oman

Spanjaard Herrada sterkste in sprint bergop in Ronde van Oman

12.51 uur: De Spaanse wielrenner Jesús Herrada heeft de tweede etappe van de Ronde van Oman gewonnen dankzij een sterke sprint bergop. Vlak voor de finish in Qurayyat werden de aanvallers ingerekend en bereidde het peloton zich voor op de laatste kilometers met een stijgingspercentage van zo'n 7 procent. Herrada (Cofidis) bleef de Belg Maxim Van Gils en Diego Ulissi uit Italië voor.

De 32-jarige Herrada neemt door zege in de rit over 174 kilometer vanuit Muscat ook de leiding over in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op Van Gils is 4 seconden. De Ronde van Oman duurt tot en met woensdag.

Hekkensluiter Southampton ontslaat trainer Jones al na 3 maanden

11.41 uur: Southampton heeft trainer Nathan Jones al na iets meer dan drie maanden ontslagen. Onder de 49-jarige Welshman is de ploeg afgezakt naar de laatste plaats in de Premier League en de 2-1-nederlaag bij Wolverhampton Wanderers zaterdag bleek zijn laatste wedstrijd.

Jones werd begin november voor 3,5 jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ralph Hasenhüttl. Op dat moment stond de club achttiende. Jones won met Southampton maar één competitiewedstrijd.

Southampton heeft nu 15 punten uit 22 wedstrijden en is 4 punten verwijderd van een plaats die aan het einde van het seizoen goed is voor handhaving. De Spanjaard Rubén Sellés heeft voorlopig de leiding en bereidt de ploeg voor op de wedstrijd van volgend weekend tegen Chelsea.

Canadese voetbalsters stoppen staking na dreiging met boete

10.41 uur: De nationale vrouwenvoetbalploeg van Canada is al na een dag teruggekomen van het plan om te staken. De voetbalsters van de olympisch kampioen zeggen dit te hebben besloten omdat de nationale bond dreigde met juridische gevolgen, zoals een miljoenenboete. De internationals willen wel blijven strijden tegen de „onacceptabele besparingen van de bond” vlak voor het WK, zeggen zij in een verklaring.

De Canadese voetbalsters zijn in voorbereiding op de SheBelieves Cup. Het plan was om over een kleine week als protest niet uit te komen tegen de Verenigde Staten, maar de bond voorkwam dit door in een spoedoverleg te dreigen met een boete. De speelsters zeggen „dit risico niet te kunnen nemen.”

De Canadese voetbalsters hebben in aanloop naar het WK van de zomer minder budget voor trainingskampen en ook op personeelskosten wordt volgens hen onterecht bezuinigd. Canada is de nummer 6 van de FIFA-ranglijst bij de vrouwen. Het land staat twee plekken hoger dan Oranje en geldt als een kandidaat voor de titel op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van 20 juli tot en met 20 augustus.

Wu (23) als eerste Chinese tennisser ooit in ATP-finale

10.29 uur: Wu Yibing staat als eerste Chinese man ooit in een ATP-finale sinds het zogenoemde open tijdperk van het professionele tennis in 1968 begon. De 23-jarige Wu pakte die primeur door op het Dallas Open de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz te verslaan in de halve finale (6-7 (3) 7-5 6-4). Wu wordt hiermee ook de hoogst geklasseerde Chinees op de mondiale ranglijst ooit.

Wu begon het toernooi als de nummer 97 van de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Door zijn prestaties in de Amerikaanse staat Texas is de Chinees virtueel gestegen tot de 76e plek, wat hoger is dan de 91e plek van de huidige recordhouder Zhizhen Zhang.

Wu speelt zondag in de finale tegen de Amerikaan John Isner. De nummer 39 van de wereld versloeg zijn landgenoot J.J. Wolf (3-6 7-5 7-6 (4)) en gaat voor zijn zeventiende titel.

Lakers winnen zonder James bij kampioen Warriors

10.26 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA weten te winnen zonder superster LeBron James. De 38-jarige topscorer aller tijden van de competitie ontbrak in het uitduel met landskampioen Golden State Warriors voor de tweede wedstrijd op rij met een enkelblessure, maar nieuwe spelers stonden op (103-109). Ook speelde het mee dat bij de thuisploeg Stephen Curry ontbrak.

Nieuwkomers Rui Hachimura, D’Angelo Russell en Jarred Vanderbilt zorgden allemaal voor minstens 10 punten voor de Lakers. Twee dagen eerder hadden ze op eigen veld tegen Milwaukee Bucks een verliespartij niet kunnen voorkomen bij afwezigheid van James. De vedette van de ploeg kroonde zich eerder deze week tot topscorer aller tijden in de NBA.

Nummer 9 Golden State Warriors blijft tegenvallend presteren, met 28 zeges uit 56 duels. De Lakers staan daar nog iets onder met 26 zeges uit 57 duels.