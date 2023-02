Tallon Griekspoor begint in Ahoy tegen Zweedse qualifier Mikael Ymer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Atleet Van Gool spurt naar EK-ticket op 60 meter

19.09 uur: Sprinter Joris van Gool heeft zich bij wedstrijden in Dortmund geplaatst voor de EK indooratletiek, begin maart in Istanbul. Hij kwam op de 60 meter tot een tijd van 6,60 seconden, enkele honderdsten onder de limiet (6,63). Van Gool liep die tijd in de finale, waarin hij als derde eindigde achter de Pool Dominik Kopec (6,57) en de Duitser Aleksandar Askovic (ook 6,60).

De 24-jarige Brabander veroverde bij de EK indoor van 2019 in Glasgow brons op de kortste sprintafstand. Twee jaar later op de EK in Torun (Polen) werd hij gediskwalificeerd na een valse start. Van Gool is viervoudig Nederlands kampioen en met 6,58 houder van het Nederlands record op de 60 meter.

Griekspoor begint in Ahoy tegen Zweedse qualifier Ymer

18.49 uur: Tallon Griekspoor neemt het in de eerste ronde van het ABN AMRO Open op tegen Mikael Ymer. De 24-jarige Zweed, nummer 73 van de wereld, wist via de kwalificaties het hoofdtoernooi in Ahoy te bereiken. Ymer won zondag in de laatste kwalificatieronde van de Rus Roman Safioellin.

Op de openingsdag van het toernooi komt geen enkele Nederlander in actie in het enkelspel. Griekspoor en Botic van de Zandschulp spelen maandagmiddag wel samen in het dubbelspel. Zij treffen de Belgische qualifiers Sander Gille en Joran Vliegen, die Gijs Brouwer en Jesper de Jong versloegen in de laatste kwalificatieronde.

Stefanos Tsitsipas, de nummer 1 van de plaatsingslijst in het enkelspel, opent maandag om 11.00 uur met zijn broer Petros het programma. De Griekse broers dubbelen tegen de Brit Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara uit Finland. Daarna komen in het enkelspel onder anderen Pablo Carreño Busta, Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka en David Goffin in actie.

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft Griekspoor, Tim van Rijthoven en Gijs Brouwer allemaal een wildcard gegeven voor het ABN AMRO Open. Van de Zandschulp is op basis van zijn positie op de wereldranglijst toegelaten. De huidige nummer 35 van de wereld treft in de eerste ronde de Kroaat Borna Coric. Van Rijthoven neemt het op tegen de Amerikaan Maxime Cressy, zondag nog finalist in Montpellier, en Brouwer speelt tegen Marc-Andrea Hüsler uit Zwitserland.

Paralympiër Plat verpulvert 31 jaar oud marathonrecord wheelen

17.25 uur: Jetze Plat heeft in de marathon van Dubai het Nederlands record wheelen met bijna 4 minuten verbeterd. De 31-jarige meervoudig wereld - en paralympisch kampioen in het handbiken en paratriathlon finishte in 1 uur, 24 minuten en 28 seconden in het Arabische emiraat. Hij dook ruim onder het oude record van 1.28.04, dat Iwan van Buuren 31 jaar geleden vestigde in het Luxemburgse Schengen.

Plat moest in Dubai alleen de Zwitser Marcel Hug voor zich dulden, die won in 1.23.50.

De Zuid-Hollander is in het handbiken (fietsen met je armen) en in de paratriatlon al jaren toonaangevend. Na de Paralympische Spelen van 2021 gaf hij aan een „nieuwe prikkel” nodig te hebben en hij vond die in de atletiek. Als wheeler (rolstoelatleet) verbeterde hij zijn techniek en liet hij vorig jaar al zien met de besten mee te kunnen in de marathons van Berlijn, Londen en New York. In april is de marathon van Boston zijn volgende wedstrijd over de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

Veldrijder Van der Haar ook tweede in Krawatencross

16.10 uur: Veldrijder Lars van der Haar is in het Belgische Lille als tweede geëindigd in de Krawatancross, de voorlaatste wedstrijd om de X2O-Trofee. Van der Haar zag in de slotfase de Belg Laurens Sweeck bij hem wegrijden. De Nederlander was zaterdag in Middelkerke ook al als tweede gefinisht, toen achter de Belg Eli Iserbyt.

De wedstrijd in Middelkerke leverde de Woudenberger wel de eindzege in het klassement om de Superprestige op. In de stand om de X2O-Trofee staat hij tweede achter Iserbyt, die in Lille als derde de finish bereikte. Het verschil is dermate groot in het voordeel van de Belg dat de winst in dat klassement, goed voor 30.000 euro, niet meer haalbaar lijkt voor Van der Haar. Volgende week is de laatste wedstrijd in Brussel.

Van der Haar was als altijd snel weg en kreeg met Sweeck een aangename vluchtgezel mee. „Het is leuk koersen met iemand die dat ook wil. Ik rijd graag met Laurens”, vertelde de nummer 4 van het door Mathieu van der Poel gewonnen WK van vorige week bij tv-zender Sporza. In de slotronde ging het mis voor de 31-jarige Nederlander, die zaterdag vertelde dat hij het huidige seizoen als zijn beste ooit beschouwt. „Misschien koerste ik te graag vandaag en verspeelde ik daardoor de overwinning”, concludeerde hij nadat Sweeck in de slotronde een gaatje had geslagen. Van der Haar kwam op het snelle parcours net niet meer in zijn wiel.

„Het was een fout van me”, oordeelde Van der Haar. „Ik was niet de mindere, maar hij reed misschien net iets vinniger naar het einde toe.” Pim Ronhaar was op de vijfde plaats de tweede Nederlander.

Veldrijdster Van Empel wint eerste cross in regenboogtrui

14.42 uur: Fem van Empel heeft zondag na een korte vakantie de Krawatencross in het Belgische Lille gewonnen, een wedstrijd die meetelt om de X2O-Trofee. Van Empel veroverde vorige week in Hoogerheide de wereldtitel en meldde toen dat daarmee haar seizoen erop zat. Daar kwam ze van terug. Met nog een wedstrijd voor de boeg heeft de 20-jarige Brabantse een grote kans om de eindzege in het klassement over acht wedstrijden te winnen.

Voor Lucinda Brand was de vervroegde terugkeer van een vakantie in Marokko van Van Empel slecht nieuws. Brand staat tweede in het klassement dat een hoofdprijs heeft van 30.000 euro. Van Empel zag kort achter haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado als tweede finishen. Annemarie Worst werd derde, Brand vierde.

Van Empel had een moeilijke start op het droge parcours in Lille. „Het was misschien wel mijn slechtste start ooit. Ik had nieuwe pedalen en nieuwe schoenplaatjes, ik moet nog een beetje wennen”, verklaarde ze haar vroege achterstand op de snel vertrokken Worst, Alvarado en Brand. Die laatste had 48 seconden goed te maken om op gelijke hoogte te komen met Van Empel.

De wereldkampioene uit Den Dungen zette de zaken snel recht. In de tweede ronde reed ze al voorop met alleen nog Alvarado in haar wiel. Worst sloot nog even aan, maar in de slotronde kon alleen Alvarado nog op hangen en wurgen volgen. „Het was mooi om voor het eerst een wedstrijd te rijden in de regenboogtrui. En zeker zo mooi dat ik het op zo’n manier kan afmaken. Mijn doel was om zo ver mogelijk uit te lopen in het klassement. De afgelopen week heb ik niets gedaan.”

Volgende week rijden de vrouwen nog in Brussel. In het klassement heeft Van Empel een riante voorsprong.

Odermatt grijpt ten koste van favoriet Kilde wereldtitel afdaling

13.30 uur: Skiër Marco Odermatt heeft topfavoriet Aleksander Aamodt Kilde van de wereldtitel op de afdaling afgehouden. De 25-jarige Zwitser werkte in Courchevel een nagenoeg perfecte race af en pakte daarmee zijn eerste wereldtitel ooit. De leider van het algehele wereldbekerklassement won hiervoor nog nooit een afdaling.

Odermatt, regerend olympisch kampioen op de reuzenslalom, noteerde een tijd van 1.47,05. De Noor Kilde moest daar bijna een halve seconde op toegeven. De Canadees Cameron Alexander greep het brons op zo’n 9 tienden van een seconde achterstand.

Kilde gold als favoriet omdat hij dit seizoen al vijf keer de snelste was op de afdaling. De Noor bekende na afloop dat hij lang geen foutloze race aflegde en dat het goud te hoog gegrepen was. Donderdag had Kilde al nipt naast de titel op de super-G gegrepen. James Crawford was toen 0,01 seconde te snel.

Odermatt was op de super-G nog teleurstellend vierde geworden. De Zwitser zei na de afdaling dat hij eerder had verwacht om zijn wereldtitel op de super-G te pakken. „Ik was daarna niet zo teleurgesteld als sommigen dachten, maar het maakt de race van vandaag nog specialer. Kilde was de favoriet en ik niet. Ik moest een perfecte race rijden.”

En die perfecte race kwam er, oordeelde Odermatt. „Je kon de opluchting bij me zien. Ik wilde heel graag goud winnen op dit WK. Het is ongelooflijk.”

Vrijdag krijgt Odermatt de kans op een volgende wereldtitel, op zijn geliefde reuzenslalom.

Spanjaard Herrada sterkste in sprint bergop in Ronde van Oman

12.51 uur: De Spaanse wielrenner Jesús Herrada heeft de tweede etappe van de Ronde van Oman gewonnen dankzij een sterke sprint bergop. Vlak voor de finish in Qurayyat werden de aanvallers ingerekend en bereidde het peloton zich voor op de laatste kilometers met een stijgingspercentage van zo’n 7 procent. Herrada (Cofidis) bleef de Belg Maxim Van Gils en Diego Ulissi uit Italië voor.

De 32-jarige Herrada neemt door zege in de rit over 174 kilometer vanuit Muscat ook de leiding over in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op Van Gils is 4 seconden. De Ronde van Oman duurt tot en met woensdag.

Hekkensluiter Southampton ontslaat trainer Jones al na 3 maanden

11.41 uur: Southampton heeft trainer Nathan Jones al na iets meer dan drie maanden ontslagen. Onder de 49-jarige Welshman is de ploeg afgezakt naar de laatste plaats in de Premier League en de 2-1-nederlaag bij Wolverhampton Wanderers zaterdag bleek zijn laatste wedstrijd.

Jones werd begin november voor 3,5 jaar aangesteld als opvolger van de ontslagen Ralph Hasenhüttl. Op dat moment stond de club achttiende. Jones won met Southampton maar één competitiewedstrijd.

Southampton heeft nu 15 punten uit 22 wedstrijden en is 4 punten verwijderd van een plaats die aan het einde van het seizoen goed is voor handhaving. De Spanjaard Rubén Sellés heeft voorlopig de leiding en bereidt de ploeg voor op de wedstrijd van volgend weekend tegen Chelsea.

Canadese voetbalsters stoppen staking na dreiging met boete

10.41 uur: De nationale vrouwenvoetbalploeg van Canada is al na een dag teruggekomen van het plan om te staken. De voetbalsters van de olympisch kampioen zeggen dit te hebben besloten omdat de nationale bond dreigde met juridische gevolgen, zoals een miljoenenboete. De internationals willen wel blijven strijden tegen de „onacceptabele besparingen van de bond” vlak voor het WK, zeggen zij in een verklaring.

De Canadese voetbalsters zijn in voorbereiding op de SheBelieves Cup. Het plan was om over een kleine week als protest niet uit te komen tegen de Verenigde Staten, maar de bond voorkwam dit door in een spoedoverleg te dreigen met een boete. De speelsters zeggen „dit risico niet te kunnen nemen.”

De Canadese voetbalsters hebben in aanloop naar het WK van de zomer minder budget voor trainingskampen en ook op personeelskosten wordt volgens hen onterecht bezuinigd. Canada is de nummer 6 van de FIFA-ranglijst bij de vrouwen. Het land staat twee plekken hoger dan Oranje en geldt als een kandidaat voor de titel op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van 20 juli tot en met 20 augustus.

Wu (23) als eerste Chinese tennisser ooit in ATP-finale

10.29 uur: Wu Yibing staat als eerste Chinese man ooit in een ATP-finale sinds het zogenoemde open tijdperk van het professionele tennis in 1968 begon. De 23-jarige Wu pakte die primeur door op het Dallas Open de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz te verslaan in de halve finale (6-7 (3) 7-5 6-4). Wu wordt hiermee ook de hoogst geklasseerde Chinees op de mondiale ranglijst ooit.

Wu begon het toernooi als de nummer 97 van de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. Door zijn prestaties in de Amerikaanse staat Texas is de Chinees virtueel gestegen tot de 76e plek, wat hoger is dan de 91e plek van de huidige recordhouder Zhizhen Zhang.

Wu speelt zondag in de finale tegen de Amerikaan John Isner. De nummer 39 van de wereld versloeg zijn landgenoot J.J. Wolf (3-6 7-5 7-6 (4)) en gaat voor zijn zeventiende titel.

Lakers winnen zonder James bij kampioen Warriors

10.26 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben in de NBA weten te winnen zonder superster LeBron James. De 38-jarige topscorer aller tijden van de competitie ontbrak in het uitduel met landskampioen Golden State Warriors voor de tweede wedstrijd op rij met een enkelblessure, maar nieuwe spelers stonden op (103-109). Ook speelde het mee dat bij de thuisploeg Stephen Curry ontbrak.

Nieuwkomers Rui Hachimura, D’Angelo Russell en Jarred Vanderbilt zorgden allemaal voor minstens 10 punten voor de Lakers. Twee dagen eerder hadden ze op eigen veld tegen Milwaukee Bucks een verliespartij niet kunnen voorkomen bij afwezigheid van James. De vedette van de ploeg kroonde zich eerder deze week tot topscorer aller tijden in de NBA.

Nummer 9 Golden State Warriors blijft tegenvallend presteren, met 28 zeges uit 56 duels. De Lakers staan daar nog iets onder met 26 zeges uit 57 duels.