Brief als ultieme poging Viermansbob legt zich niet neer bij olympische eis NOC*NSF

Door Hans Ruggenberg

De Nederlandse viermansbob Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Rianne de Vries en Dylan Hoogerwerf completeren vooralsnog TeamNL voor de Winterspelen in Peking. Het duo wist de laatste twee plekken af te dwingen in de shorttrackploeg van bondscoach Jeroen Otter. Ivo de Bruin hoopt echter met zijn viermansbob ook nog te worden toegevoegd aan de Oranje equipe van Chef de Mission Carl Verheijen. Via een brief in samenwerking met de bobsleebond doet hij een ultieme poging.