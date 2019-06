Bacuna en Room bezorgen Curaçao historische zege

In het Amerikaanse Houston werd Honduras met 1-0 verslagen. Maker van het bijzondere doelpunt was Leandro Bacuna. Zijn treffer was tevens de eerste goal ooit voor Curaçao op de Gold Cup.

Eloy Room was van grote waarde voor de ploeg van bondscoach Remko Bicentini. De doelman, die PSV verlaat, verrichtte welgeteld vijftien reddingen.

De ploeg van het Antilliaanse eiland, met ook eredivisiespelers als Cuco Martina (Feyenoord), Darryl Lachman (PEC Zwolle), Jafar Arias (FC Emmen) en Elson Hooi (ADO Den Haag), kan zich nog plaatsen voor de kwartfinales. Jamaica is de volgende tegenstander.