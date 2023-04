Stunt in play-offs NBA: exit Bucks na comeback Miami

Butler, ditmaal verantwoordelijk voor 42 punten, en zijn team versloegen de Bucks in Milwaukee na verlenging met 128-126 en brachten daarmee de stand in de 'best-of-seven' op 4-1. De bezoekers uit Miami kwamen in het vierde kwart terug van een achterstand van 16 punten. Butler zelf had de stand in de laatste seconde van de reguliere speeltijd gelijk getrokken.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Met 9 seconden in de extra tijd nog op de klok mislukte een poging van afstand van Miami's Gabe Vincent, maar Milwaukee's Grayson Allen slaagde er niet in met een schot binnen de tijd de achterstand van 2 punten nog goed te maken. Bij de Bucks was Giannis Antetokounmpo goed voor 38 punten en 20 rebounds. Het was niet genoeg om het seizoen te verlengen.

New York Knicks bereikte voor het eerst sinds 2013 de tweede ronde van de play-offs. De Knicks versloegen Cleveland Cavaliers met 106-95 en brachten daarmee de stand op 4-1.

In de Western Conference moeten nog twee beslissingen vallen. Memphis Grizzlies won van Los Angeles Lakers (116-99) en verkleinde daarmee de achterstand tot 3-2. Titelverdediger Golden State Warriors won bij Sacramento Kings (116-123) en staat nu met 3-2 voor. Sterspeler Stephen Curry was goed voor 31 punten.