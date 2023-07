Gaat het na ’zijn ergste dag ooit op de fiets’ helemaal mis voor Tadej Pogacar?

COURCHEVEL - Het was een beeld dat niemand verwachtte, of gewend is van tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar. Oké, het was al geregeld voorgekomen dat hij in een man-tegen-man-gevecht Jonas Vingegaard moest laten gaan, maar een complete ineenstorting zoals op de monsterlijke Col de la Loze zijn we niet gewend van de Sloveen. Hij verloor in krap zeven kilometer dik vijf minuten en daarmee de kans op zijn derde Tour-zege. „Dit was mijn ergste dag ooit op de fiets”, zei een totaal uitgebluste Pogi.

Tadej Pogacar is dankbaar voor de hulp die zijn ploeggenoten, met hier Marc Soler, hem bieden. „Als zij er niet waren geweest, had ik nog veel meer tijd verloren.” Ⓒ ANP/HH