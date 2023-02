Premium Het beste van De Telegraaf

Vierde basisplaats voor jonge verdediger Wouter Goes in competitiekraker AZ rekent in Kuip op 18-jarig talent: ’Best een uitdaging, De Kuip is andere koek’

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Wouter Goes houdt zich voorlopig goed staande in de defensie van AZ. „Als de trainer voor je kiest, moet je het gewoon laten zien.” Ⓒ FOTO PRO SHOTS

ALKMAAR - Zaterdagavond, klokslag 21.00 uur, begint Wouter Goes aan zijn ultieme vuurdoop. Dan speelt de pas 18-jarige centrumverdediger van AZ voor de eerste keer in De Kuip, in de topper tegen Feyenoord. „Ik probeer mijn eigen ding te doen. Dat maakt mij sterk.”