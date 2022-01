In bloedvorm verkerende Irene Schouten Nederlands kampioen marathonschaatsen

Het is de zesde keer dat Schouten nationaal kampioen op de marathon op kunstijs is, waardoor ze nu Atje Keulen-Deelstra voorbij is als recordhoudster. De in 2013 overleden schaatsster won er eind jaren zeventig vijf.

Schouten zegevierde eerder in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 in de strijd om de Nederlandse marathontitel op kunstijs. In 2021 ging het kampioenschap niet door. Keulen-Deelstra pakte de nationale marathontitel op kunstijs in 1975, 1976, 1977, 1978 en 1980.

Schouten was op de zware piste van ijsbaan De Meent, waar vele deelneemsters vroegtijdig afhaakten, weer een klasse apart. De 29-jarige rijdster reed zeer attent, pareerde de nodige ontsnappingspogingen, viel op de juiste momenten aan en was na 100 ronden duidelijk de beste in de eindsprint van een kopgroepje van tien schaatssters.