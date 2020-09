Video: Lionel Messi legt individuele training af bij FC Barcelona

Even stond de tijd stil, toen Messi zijn vertrekwens bij FC Barcelona wereldkundig maakte. De balvirtuoos was het (sportief en bestuurlijk) zat en dacht transfervrij te kunnen vertrekken. Zijn club dacht daar echter anders over en hield Messi aan zijn contract.

Uiteindelijk Messi besloot geen juridische stappen te ondernemen en liet weten dat hij in Camp Nou zou blijven voetballen.

Inmiddels staat Messi ook weer op het veld en is hij weer vol in training. Gelukkig maar voor trainer Ronald Koeman, die Messi goed kan gebruiken. De linkspoot traint echter nog niet mee met de groep, maar legt een individueel programma af.

Het nieuwe seizoen in La Liga begint eind september. Messi en co treffen in Camp Nou Villarreal, op zondag 27 september.