Invaller Memphis Depay trefzeker voor winnend FC Barcelona

Memphis tekende voor de tweede treffer van de Catalanen. De Oranje-international kwam na rust in het veld voor Robert Lewandowski die een paar verzuimde om te scoren. Na een pass van Miralem Pjanic profiteerde Memphis van zwak verdedigen bij de New York Red Bulls en kon de bal vlak voor het eindsignaal redelijk eenvoudig binnentikken: 2-0. Ousmane Dembélé had de score in de eerste helft geopend.

De Jong bleef na de eerste helft in de kleedkamer achter. De 25-jarige middenvelder wordt al enige tijd gelinkt aan een overgang naar het Manchester United van Erik ten Hag.

Barcelona won in de oefencampagne in de VS eerder van Inter Miami en Real Madrid. De Catalanen speelden gelijk tegen Juventus.