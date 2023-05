Ruud van Nistelrooy rekent op messcherp PSV na triomf: ’Als speler was ik het gewend’

Nog niet zo lang geleden overheerste het chagrijn rond PSV, maar door de recente goede resultaten is dat weggeëbd, al blijft het een groot hiaat dat vrijwel zeker voor het vijfde seizoen op rij de landstitel wordt gemist. Na een te wisselvallige eerste seizoenshelft en het verlies van de sterkhouders Cody Gakpo en Noni Madueke in januari kan Van Nistelrooy het seizoen in ieder geval met een voldoende afsluiten als na de bekerwinst ook de tweede plaats wordt veiliggesteld.

Om financieel extra armslag te krijgen, is die tweede plek en de kans om zich via de voorrondes in de groepsfase van de Champions League te spelen erg belangrijk. „Dat geld is vooral belangrijk voor de directie en de raad van commissarissen”, vindt Van Nistelrooy. „Wat de spelers willen, is voor het hoogst haalbare gaan dit seizoen. Onze motivatie is om een zo hoog mogelijk Europees toernooi te spelen.”

Knop om

Na alle festiviteiten rond de bekerwinst heeft Van Nistelrooy alles op alles gezet om het team weer snel gefocust te krijgen. „Als speler was ik het gewend. Je wint een prijs en de volgende dag ga je weer aan het werk, zoals je dat van tevoren deed. Nu hebben we twee dagen vrij gehad om na te genieten en daarna begin je weer. Ik moet zeggen dat dat heel goed is opgepakt op de training. Ik heb er ook voor gekozen om felle, korte positiespellen te laten spelen om de scherpte direct weer op te roepen”, aldus Van Nistelrooy, die geen beroep kan doen op de geblesseerde Thorgan Hazard en geschorste Ibrahim Sangaré.

Bananenschil?

Op weg naar de felbegeerde tweede plek is Sparta-uit een mogelijke bananenschil. De Kasteelclub draait een bijzonder sterk seizoen en verloor dit kalenderjaar in competitieverband thuis alleen van Feyenoord. „Ze spelen heel volwassen. Dat is een compliment voor de organisatie die Steijn neerzet”, vindt Van Nistelrooy.

Sparta-coach Maurice Steijn heeft de beschikking over een fitte groep door de terugkeer van Bart Vriends en Jonathan de Guzman na blessures en mist alleen PSV-huurling Shurandy Sambo door een schorsing. Een van de gevaren waar Van Nistelrooy voor beducht is, is Sparta-spits Tobias Lauritsen, die wat betreft het winnen van luchtduels een klasse apart is in de Eredivisie. „Je kunt niet alle duels van hem winnen, dus je zult op de lopende mensen moeten letten en als middenvelders extra alert moeten zijn op tweede ballen.”

Drie op een rij

PSV heeft dit seizoen nog niet eerder drie opeenvolgende uitwedstrijden gewonnen in de Eredivisie, een barrière die doorbroken zal moeten worden voor een driepunter op Het Kasteel. Van Nistelrooy ziet dat zijn ploeg, die op nationaal niveau nu al zestien duels op rij ongeslagen is sinds de laatste Eredivisie-uitglijder eind januari bij FC Emmen, veel stabieler is gaan presteren. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is in de ogen van de PSV-trainer de hechtere organisatie. „Ik vind dat we in de organisatie sterk staan. In de 120 minuten van de finale en ook de competitiewedstrijd daarvoor geven we weinig tot niks weg. We staan goed, de afstanden kloppen beter en de momenten van druk zetten, die het team gezamenlijk kiest, herkennen we veel beter. Die afstemming is gegroeid.”

Resterend

programma PSV:

Vandaag, 18.45 uur: Sparta-PSV Zondag 14 mei, 20.00 uur: PSV-Fortuna Sittard Zondag 21 mei, 14.30 uur: PSV-SC Heerenveen Zondag 28 mei, 14.30 uur: AZ-PSV