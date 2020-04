Sport Kort: EK korfbal in november al uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Korfbal: EK in België in november nu al uitgesteld

19.27 uur: Het toernooi zou pas in november worden gehouden, maar de internationale korfbalfederatie IKF heeft nu al besloten om het EK in België uit te stellen. De federatie schrapte zaterdag vrijwel alle evenementen die voor dit jaar op het programma stonden vanwege het coronavirus. „De gezondheid van onze atleten, officials en fans is onze eerste prioriteit”, zegt Jan Fransoo, voorzitter van de IKF.

Het EK zou begin november in Antwerpen worden gehouden, met acht deelnemende landen. De Nederlandse korfballers wonnen tot nu toe alle edities. Het vorige EK was twee jaar geleden in eigen land.

De korfballers zouden volgend jaar meedoen aan de World Games in de Verenigde Staten. Het mondiale evenement voor niet-olympische sporten is echter uitgesteld naar 2022 vanwege de verplaatsing van de Olympische Spelen naar de zomer van 2021.

Wielersport: Ronde van Utah in augustus gaat niet door

10.34 uur: De Ronde van Utah wordt niet verreden in 2020. De organisatoren van de Amerikaanse wielerwedstrijd kondigden aan dat de etappekoers vanwege de gezondheidsrisico’s door het coronavirus dit jaar niet doorgaat.

De Ronde van Utah zou plaatsvinden van 3 tot en met 9 augustus, maar de organisatie heeft toch al besloten om het sportevenement af te gelasten ’met de gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen in het achterhoofd’. De VS zijn met ruim 275.000 besmettingen en ruim 7000 doden door het coronavirus zwaar getroffen.

De etappekoers werd vorig jaar gewonnen door de Belg Ben Hermans.