Bouwmeester en Badloe: éérst interne strijd winnen voor deelname aan Olympische Spelen

De 28-jarige Badloe, die op de Spelen van Tokio in 2021 goud pakte in de inmiddels verdwenen RS:X-klasse, weet dat Luuc van Opzeeland en Huig-Jan Tak (de nummers 2 en 3 van het laatste WK) volgend jaar ook graag mee willen doen aan de olympische zeilwedstrijden voor de kust van Marseille.

„We willen in het zeilen structureel tot de top 3 van de wereld behoren”, zei hoofdcoach Arnoud Hummel tijdens een toelichting op de kwalificatieregels. „Op de grote toernooien in de afgelopen jaren lukte dat. Maar omdat er nu heel wat andere olympische disciplines zijn ten opzichte van de vorige keer, heeft geen enkel land echt een scherp beeld van waar het staat. Het wordt daarom heel ingewikkeld om verwachtingen uit te spreken wat betreft medailles voor de Spelen. Ik denk dat we daar na de WK in augustus in Den Haag meer zicht op hebben.”

Eigen verzoek

In alle tien olympische klasses (vier bij de mannen, vier bij de vrouwen en twee gemengd) mag slechts één zeiler per land meedoen. Het Watersportbond heeft vijf zogeheten focusklasses aangewezen, waarin naar verwachting de grootste kansen op een medaille zijn. Dat zijn de Ilca 6 (het voormalige Laser Radial), het windfoilen (mannen en vrouwen) en de skiffduo’s in de 49er en 49erFX. In die laatste twee klasses hebben Odile van Aanholt/Annette Duetz en Bart Lambriex/Floris van de Werken amper concurrentie. Beide duo’s zijn regerend wereldkampioen.

Bij de windfoilers gaat het olympisch ticket naar degene die het beste presteert op drie evenementen: de WK in Den Haag, de WK begin volgend jaar op Lanzarote en de wereldbeker van Mallorca in april 2024. Voor de Ilca 6-zeilsters tellen de prestaties op de komende twee WK’s. Zij hebben echter, op eigen verzoek, ook de mogelijkheid gekregen om zich al vroeg te kunnen kwalificeren voor de Spelen. Daarvoor moet een van hen zowel op het olympisch testevent in juli in Marseille als op de WK in Den Haag het podium halen. In het geval een andere Nederlandse op de WK ook bij de beste tien eindigt, wordt de strijd pas beslist op de volgende WK in Argentinië.

Ook aan het olympisch testevent mag in iedere klasse slechts één deelnemer per land meedoen.