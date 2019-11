Real Sociedad na zege naast Barça en Real

De club uit het zuiden van Spanje verloor in eigen huis met 2-1 van Real Sociedad, dat door de zege in punten gelijk is gekomen met Barcelona en Real Madrid. Granada heeft met 20 punten twee punten minder en één punt minder dan Atlético Madrid en Sevilla.

Sociedad kwam in Granada op 1-0 via Portu. De Spaanse middenvelder scoorde op aangeven van aanvoerder Mikel Oyarzabal. Nog voor rust kwam de thuisploeg terug via een rake vrije trap van Álvaro Vadillo. Vlak voor tijd scoorde Portu opnieuw, nu uit een voorzet van de Belgische invaller Adnan Januzaj.

Sociedad heeft wel een wedstrijd meer gespeeld dan Barcelona en Real Madrid, die El Clásico nog moeten inhalen. Barcelona was een dag eerder verrassend onderuit gegaan bij Levante (3-1) en Real Madrid was thuis blijven steken op 0-0 tegen Real Betis. Sevilla en Atlético speelden 1-1.