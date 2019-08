Wildwest door protest: ’Een stelletje idioten’

Evenwichtig komt hij even later zijn verhaal vertellen. „Terwijl de beveiliging de achtervolging inzette, spookte ’dit is geen grap, dit is echt’ door mijn hoofd. Ik wist niet wat mij overkwam. Toen het publiek begon te schreeuwen en te fluiten dacht ik eerst dat ik de verkeerde kant opreed. Ik zat volop in mijn concentratie. Dit is een stelletje idioten. Lafaards. Als ze niet bang waren geweest, dan waren ze blijven staan. Eigenlijk wil ik liever niet hierover praten, omdat ik goed weet hoe wij met onze paarden omgaan.”

Als enige topruiter had Houtzager zich de afgelopen week staande gehouden op het EK, dat op diverse fronten een onvoldoende scoorde. Met Calimero stond hij voor de finale op een redelijke elfde plaats.

Nog voordat de 48-jarige springruiter uit Rouveen met het landenteam slechts achtste was geworden, was Houtzager in gedachten al bij de ontknoping van het EK: de individuele springfinale. „Ik voelde aan Calimero dat er nog meer in zat. Ze sprong zo gemakkelijk.”

Marc Houtzager in actie. Ⓒ ANP

Houtzager maakte gisteren zijn voorspelling waar. In de openingsronde werd pas de laatste balk van de verraderlijke proef hem fataal. Op het parcours van ontwerper Louis Konickx bleven daarna twee combinaties in de finale foutloos: de Belg Gregory Wathelet en Houtzager. Door het tumult liep de Nederlandse troef in de finale alleen een tijdstraf op, die door de jury werd kwijtgescholden. ,,Dat was terecht. Daardoor werd ik achtste in plaats van negende.”

Frank Schuttert

Frank Schuttert had in de kwalificatie drie keer last van een vallende balk, maar plaatste zich toch voor de met 400.000 euro gedoteerde eindstrijd. Op de zesde hindernis tikte Schuttert de derde balk eraf. Dat was einde EK.

Negen jaar geleden won Martin Fuchs de Jeugd Olympische Spelen. Met slechts een tijdfout nam hij gisteren het roer over van de Brit Ben Maher, die vanaf woensdag aan de leiding ging. „Ik ben tevreden met dit EK”, kijkt Houtzager terug. „Calimero is pas twaalf jaar en groeit nog steeds. Dat biedt perspectief voor de Olympische Spelen volgend jaar.”

Frank Schuttert komt er niet aan te pas. Ⓒ ANP

In de Japanse metropool zal de beveiliging in ieder geval een stuk secuurder zijn. Volgens Houtzager komen er steeds meer actievoerders die tijdens evenementen het leven van anderen en zichzelf in de waagschaal stellen. „Ik heb zoiets dergelijks een keer eerder meegemaakt bij Jumping Amsterdam. Daar werd ik toen ook niet vrolijk van.”

„Ik kon niet lezen welke teksten er op hun lichamen en bordjes stonden. Maar ik kan wel stellen dat menig paard met een goed management een beter leven kan hebben dan een mens. Daarom was dit protest misplaatst. Vanmiddag heeft iedereen kunnen zien dat Marc Houtzager een pure professional is”, was bondscoach Rob Ehrens lovend. „Hij bleef vooruit rijden en deed zijn werk terwijl het stadion op zijn kop stond. Marc was niet uit balans te krijgen. Razendknap.”