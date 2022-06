Pascal Eenkhoorn pakt Nederlandse titel op de weg

De 25-jarige Eenkhoorn, afkomstig uit Genemuiden, liet op de slotklim Hoole het werk doen in de wetenschap dat zijn ploeggenoten Mike Teunissen en Sam Oomen in aantocht waren. Het was zijn vijfde zege als wielerprof. De 23-jarige Hoole, woensdag al derde bij het NK tijdrijden, wacht daar nog op.

In het begin van de koers liet Tom Dumoulin zich veelvuldig zien. De renner van Team Jumbo-Visma, die afgelopen woensdag in de tijdrit verrassend werd geklopt door Bauke Mollema, zat bij een vroege vluchtpoging die geen lang leven was beschoren.

Na 60 kilometer maakte hij deel uit van een kopgroep van 16 renners dat naarmate de koers vorderde uit elkaar viel en van samenstelling veranderde. Met nog vier rondes te gaan reed een groep van 13 renners (met titelverdediger Timo Roosen) een kleine 30 seconden op een achtervolgende groep met onder anderen Dumoulin en Mollema.

Met nog zo’n 26 kilometer voor de boeg waren het Hoole en Eenkhoorn die er samen vandoor gingen. Eenkhoorn trok uiteindelijk op de meet aan het langste eind.

Van der Poel

Flink wat grote namen waren er vrijdag in Drenthe niet bij onder wie Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Wout Poels en Steven Kruiswijk. Ook Mathieu van der Poel liet het NK schieten met het oog op de Tour de France die over een week van start gaat.