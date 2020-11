Jermaine Wattimena vliegt uit Grand Slam of Darts

Wattimena kon zich na afloop wel voor zijn kop slaan. The Machine Gun, de nummer 25 op de Order of Merit, miste in de beslissende leg maar liefst drie wedstrijdpijlen.

Wattimena versloeg in zijn eerste wedstrijd Glen urrant, maar verloor daarna van James Wade. Heta boekte in omgekeerde volgorde dezelfde resultaten en dus vochten beide heren in het laatste groepsduel om de tweede plek achter Wade.

Michael van Gerwen is na twee gewonnen duels in Groep A al zeker van een plek bij de beste zestien.

Dirk van Duijvenbode moet in Groep E zelf winnen van Ian White en is daarnaast afhankelijk van het resultaat van zijn concurrent Peter Wright. De winnaar van Groep E speelt tegen Heta.