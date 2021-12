World Cup Calgary: Joy Beune stelt derde olympisch startbewijs op 3000 meter veilig

Beune kwam in de laatste rit tegen de Canadese Ivanie Blondin tot 4.00,41. De zege op de 3000 meter ging naar de Italiaanse Francesca Lollobrigida, die haar persoonlijke record verbeterde naar 3.54,43. De Italiaanse bleef daarmee de Canadese Isabelle Weidemann (3.55,33) en de Tsjechische Martina Sablikova (3.55,50) voor.

Carlijn Achtereekte kwam tot een tijd van 4.01,82. Daarmee werd de regerend olympisch kampioene op de 3000 meter, die niet fit aan de start stond, dertiende. Reina Anema, die mocht starten vanwege de afmeldingen van Schouten en De Jong, kwam tot 4.05,23 en finishte als zestiende en laatste.

500 meter

Michelle de Jong eindigde op de 500 meter als elfde. Met een tijd van 37,73 was ze de beste Nederlandse. De zege ging naar de Russin Olga Fatkulina, die met 36,73 in een rechtstreeks duel de Amerikaanse Erin Jackson versloeg. De Jong versloeg in haar rit Dione Voskamp, die tot 37,80 kwam. Zij werd daarmee dertiende. Letitia de Jong eindigde in haar eerste optreden in de wereldbeker met 38,19 als negentiende.

Michelle de Jong en Voskamp blijven met de wereldbekerwedstrijd van zaterdag nog te gaan, de tweede 500 meter van het weekend, in de top-20 in het klassement staan. De Jong staat vijftiende en Voskamp zeventiende. Jutta Leerdam (veertiende) en Femke Kok (negende) stonden niet aan de start in Calgary.

Fatkulina verbeterde met 36,73 haar persoonlijk record, dat stond op 36,78. De Russin was iets sneller dan de Japanse Nao Kodaira (36,81) en haar landgenote Angelina Golikova (36,82). Jackson, winnares van vier eerdere wereldbekerwedstrijden op de 500 meter, eindigde als vijfde in 37,16.