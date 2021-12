World Cup Calgary: Michelle de Jong 11e op 500 meter

De Jong versloeg in haar rit Dione Voskamp, die tot 37,80 kwam. Zij werd daarmee dertiende. Letitia de Jong eindigde in haar eerste optreden in de wereldbeker met 38,19 als negentiende.

Michelle de Jong en Voskamp blijven met de wereldbekerwedstrijd van zaterdag nog te gaan, de tweede 500 meter van het weekend, in de top-20 in het klassement staan. De Jong staat vijftiende en Voskamp zeventiende. Jutta Leerdam (veertiende) en Femke Kok (negende) stonden niet aan de start in Calgary.

Fatkulina verbeterde met 36,73 haar persoonlijk record, dat stond op 36,78. De Russin was iets sneller dan de Japanse Nao Kodaira (36,81) en haar landgenote Angelina Golikova (36,82). Jackson, winnares van vier eerdere wereldbekerwedstrijden op de 500 meter, eindigde als vijfde in 37,16.