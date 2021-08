Sport kort: beachkoppel Boermans/De Groot verliest EK-finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Beachkoppel Boermans/De Groot verliest EK-finale

19.10 uur: De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben niet voor een verrassing kunnen zorgen in de finale van het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse koppel was in de spannende eindstrijd net de mindere van de toernooifavorieten, de Noren Anders Mol en Christian Sørum. Die wonnen in drie sets: 21-19 24-26 15-12.

De eerste set ging tot halverwege gelijk op totdat de Noren een tussensprint plaatsten, die de Nederlanders niet wisten bij te houden. In de tweede set namen Boermans en De Groot een voorsprong van vijf punten, maar kwamen de Noren weer terug tot 20-20. De Nederlanders wisten in de verlenging uiteindelijk toch de set te winnen.

In de beslissende set namen de Nederlanders een voorsprong van drie punten die de Noren wisten te repareren. Die klap kwamen Boermans en De Groot niet meer te boven.

Het Nederlandse koppel is ondanks het zilver de verrassing in Wenen. Ze spelen nog geen jaar samen en speelden hun eerste EK. Mol en Sørum, de olympisch kampioenen van Tokio, werden in 2018 en 2019 ook al Europees kampioen.

Jong en Plat dragen vlag bij openingsceremonie Paralympics

18.52 uur: Atlete Fleur Jong en triatleet en handbiker Jetze Plat dragen dinsdag 24 augustus tijdens de openingsceremonie van de Paralympische Spelen in Tokio de Nederlandse vlag. Dat maakte chef de mission Esther Vergeer zondag duidelijk.

Het is voor het eerst mogelijk om twee mensen de vlag te laten dragen. Het Internationaal Olympisch Comité besloot dat eerder om gendergelijkheid te stimuleren.

"Fleur en Jetze zijn boegbeelden van de paralympische sport en het is een eer om hen in mijn team te hebben. Ze hebben allebei al waanzinnige prestaties op hun erelijst staan en ze beschikken ook nog eens over enorm veel uitstraling. Dankzij hun prestaties en professionaliteit zijn ze een voorbeeld voor volgende generaties", aldus Vergeer.

De 25-jarige Jong start tijdens de Paralympische Spelen op de 100 meter en het verspringen in de T64-klasse. Plat, die 30 jaar is, neemt tijdens de Paralympische Spelen als titelverdediger deel aan de triatlon. Daarnaast start hij op de tijdrit en de wegwedstrijd in de klasse MH14.

Julius van den Berg wint slotrit in Polen, eindzege Almeida

18.49 uur: Julius van den Berg heeft de slotetappe in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 24-jarige Nederlander van EF Education-Nippo won in Krakau de sprint van een groepje van vier vluchters dat het peloton nipt voorbleef.

De Portugees João Almeida behaalde de eindzege in de Ronde van Polen. De leidende positie van de renner van Deceuninck-Quick-Step kwam in de slotrit van Zabrze naar Krakau over 145 kilometer niet meer in gevaar.

Vijf renners gingen er vroeg vandoor in de slotrit; de Italiaan Gianni Moscon, de Amerikaan Matteo Jorgenson, de Fransman Alexis Renard, de Belg Pieter Vanspeybrouck en Van den Berg. De Belg van Intermaché moest de groep laten gaan, maar de vier andere renners hielden samen stand. In de sprint klopte Van den Berg Renard, Jorgenson en Moscon. De sprinters in het peloton zaten er vlak achter.

Golfer Van Meijel handhaaft zich in top-10 Cazoo Open

18.03 uur: Lars van Meijel heeft zich in de laatste ronde gehandhaafd in de top-10 van het Cazoo Open golftoernooi op de baan van de London Golfclub. De 27-jarige Nederlander liep zondag een ronde van 68 slagen met vijf birdies en een bogey. De nummer 727 van de wereldranglijst eindigde op de zevende plaats met een score van -13. Het was zijn eerste top-10 notering dit seizoen.

Winnaar met -16 werd de Schot Calum Hill, die met een ronde van 67 slagen de Fransman Alexander Levy een slag achter zich hield. De 20-jarige Deen Rasmus Højgaard die al twee toernooien won, stond na de derde dag nog bovenaan met drie slagen voorsprong, maar wist de leiding in de vierde ronde niet vast te houden en eindigde als gedeeld derde.

Wil Besseling steeg na een ronde van 4 onder het baangemiddelde 10 plaatsen en eindigde op de 29e plaats met -8. Darius van Driel ging ook enkele plaatsen omhoog na een ronde van 2 onder par en eindigde op een gedeelde 47e plaats met -4.

Beachvolleyballers Brouwer-Meeuwsen missen brons op EK

17.26 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn zondag in Wenen vierde geworden op het Europees kampioenschap beachvolleybal. Ze verloren in de strijd om het brons van het Poolse duo Piotr Kantor en Bartosz Losiak in twee sets: 15-21 19-21.

Later zondag spelen de Nederlanders Stefan Boermans en Yorick de Groot de finale tegen de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum.

De Noren, die in 2018 en 2019 al Europees kampioen werden, waren eerder zondag in de halve finale en twee weken geleden in de achtste finales op de Spelen in Tokio al te sterk voor Brouwer en Meeuwsen.

Ajax verslaat Heracles Almelo in oefenduel

16.57 uur: Ajax heeft een oefenduel met Heracles Almelo gewonnen (2-0). Danilo en Zakaria Labyad scoorden voor rust achter gesloten deuren op De Toekomst.

Ajax en Heracles speelden niet in de best mogelijke formaties. Beide clubs waren zaterdag nog actief in de Eredivisie. Ajax won van NEC (5-0) en Heracles ging onderuit tegen PSV (0-2).

Trainer Erik ten Hag drong afgelopen week aan op een oefenwedstrijd omdat hij wil dat al zijn spelers zo snel mogelijk topfit worden. Ajax speelde met spelers die zaterdag weinig of geen speeltijd kregen. David Neres en Devyne Rensch begonnen ook aan het oefenduel.

Zuid-Afrikaan Binder wint MotoGP in Oostenrijk

15.52 uur: Motorcoureur Brad Binder heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Oostenrijk gewonnen. De Zuid-Afrikaan nam een gok door, toen het laat in de wedstrijd begon te regenen, niet van banden te wisselen. Veel concurrenten deden dat wel. Binder, die rijdt voor KTM, zag dat zijn keuze goed uitpakte.

De Italiaan Francesco Bagnaia (Ducati) werd op bijna 10 seconden achterstand tweede. Jorge Martin uit Spanje (Ducati-Pramac) finishte als derde.

De Fransman Fabio Quartararo (Yamaha) moest zich tevreden stellen met de zevende plek. In de WK-stand blijft hij leider. De volgende race is over twee weken op het circuit van Silverstone in Groot-Brittannië.

In de Moto2-klasse ging de winst naar de Spanjaard Raúl Fernández, voor de Japanner Ai Ogura en de Spanjaard Augusto Fernández. De Nederlander Bo Bendsneyder werd zeventiende. De Australiër Remy Gardner leidt het klassement met 206 punten. Bendsneyder is veertiende met 39 punten.

Van Vleuten wint Ladies Tour of Norway

15.35 uur: Annemiek van Vleuten heeft de Ladies Tour of Norway gewonnen. De Nederlandse renster van Movistar had zaterdag de leiderstrui veroverd en werd zondag niet meer bedreigd. De vierde en laatste etappe werd gewonnen door de Australische Chloe Hosking, die in de Ronde van Noorwegen terugkeerde in koers na een lange afwezigheid vanwege Covid-19.

Hosking kreeg in de slotkilometers hulp van Lucinda Brand, haar ploeggenote bij Trek-Segafredo. De Amerikaanse Coryn Rivera van Team DSM werd tweede, de Italiaanse Chiara Consonni derde.

In het eindklassement hield Van Vleuten een marge van 39 seconden op de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman. De Amerikaanse Kristen Faulkner werd derde.

Italiaan Bonifazio wint opnieuw GP Jef Scherens

15.11 uur: De Italiaanse wielrenner Niccolò Bonifazio heeft net als in 2019 de GP Jef Scherens gewonnen. De renner van TotalEnergies won in Leuven de sprint van een in stukken gebroken groep. De Fransman Nacer Bouhanni werd tweede, de Belg Gianni Vermeersch derde.

Beste Nederlander was Bram Welten op de zesde plaats. Bonifazio wist zich onderweg goed gesteund door zijn Nederlandse ploeggenoot Niki Terpstra. Het was zijn eerste overwinning in anderhalf jaar waarin hij onder meer te kampen kreeg met een coronabesmetting.

Arantxa Rus viert toernooizege in Spanje

14.41 uur: Arantxa Rus heeft het ITF-toernooi van het Spaanse San Bartelome de Tirajana op haar naam geschreven. Ze was in de finale te sterk voor Mayar Sherif uit Egypte: 6-4 6-2.

De 29-jarige Rus was als eerste geplaatst voor het graveltoernooi. De tennisster uit Monster staat 80e op de wereldranglijst.

Terpstra zilver en Tauber brons op EK mountainbike

14.38 uur: De Nederlandse mountainbikesters Anne Terpstra en Anne Tauber zijn respectievelijk als tweede en derde geëindigd op het EK in Novi Sad. De titel was net als vorig jaar voor de Française Pauline Ferrand-Prévot, de regerend wereldkampioene.

Terpstra, die ruim een minuut na de winnares finishte, werd vorig jaar ook tweede op het EK. Een kleine drie weken geleden finishte ze op de Olympische Spelen als vijfde.

David Nordemann kon bij de mountainbikers niet meestrijden om de Europese titel. De 24-jarige Nederlander eindigde als negentiende op 2.15 van de Zwitser Lars Forster, die zijn tweede Europese titel pakte en zijn landgenoot Nino Schurter opvolgt. Mathieu van der Poel en Milan Vader ontbraken in Novi Sad.

Over twee weken is het WK mountainbike.

Beachkoppel Boermans/De Groot naar finale EK

14.19 uur: De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben de finale bereikt op het Europees kampioenschap in Wenen. Het Nederlandse koppel was in de halve finale te sterk voor de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak. De partij was na twee sets klaar: 21-19 21-10.

Zorgen waren er wel halverwege de tweede set toen Boermans in aanraking kwam met een van de Polen. Met een stevig ingepakte knie kon hij de wedstrijd hervatten.

Boermans en De Groot zijn de verrassing in Wenen. Ze spelen nog geen jaar samen. In de finale treffen ze de olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum. De Noren waren in hun halve finale in drie sets te sterk voor het Oranje koppel Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen.

Mol en Sørum werden in 2018 en 2019 al Europees kampioen, Boermans en De Groot debuteren op een EK. De finale begint om 17.45 uur. Eerst treffen Brouwer en Meeuwsen de Polen Kantor en Losiak om 16.30 uur in de strijd om het brons.

Scheidsrechter Makkelie leidt AS Monaco - Shakhtar Donetsk

13.13 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie leidt dinsdagavond het duel tussen AS Monaco en Shakhtar Donetsk in de play-offs van de Champions League. Hij krijgt assistentie van de grensrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. Kevin Blom is door de UEFA aangesteld als videoscheidsrechter.

Aanvaller Myron Boadu maakte onlangs de overstap van AZ naar AS Monaco.

Beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen niet naar EK-finale

13.10 uur: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn er zondag in Wenen niet in geslaagd de finale te bereiken op het Europees kampioenschap beachvolleybal. De Noorse olympisch kampioenen Anders Mol en Christian Sørum waren in drie sets te sterk voor het Nederlandse koppel: 17-21 21-17 15-13.

Mol en Sørum, die in 2018 en 2019 al Europees kampioen werden, waren twee weken geleden ook al te sterk voor Brouwer en Meeuwsen, toen in Tokio in de achtste finales.

In de andere halve finale spelen de Nederlanders Stefan Boermans en Yorick de Groot tegen de Polen Piotr Kantor en Bartosz Losiak.

Brouwer en Meeuwsen treffen een van beide koppels later op zondag in de strijd om het brons.

Veertigste zege Australiër Power in IndyCar

11.23 uur: De Australiër Will Power heeft de GP van Indianapolis in het IndyCar-kampioenschap op zijn naam geschreven. Het was voor Power de veertigste zege in de IndyCar. Hij werd eindwinnaar in 2014 en won in 2018 de Indy 500. De afgelopen veertien seizoenen won de 40-jarige Australiër telkens minstens één race in de IndyCar.

De Fransman Romain Grosjean werd tweede. Dat was de tweede podiumplaats voor de voormalig Formule 1-rijder in de IndyCar. In november vorig jaar was Grosjean nog het slachtoffer van een zware crash in de Formule 1 op het circuit van Bahrein.

De Nederlander Rinus ’Veekay’ van Kalmthout stelde teleur met de 24e plaats. De leiding in het klassement bleef in handen van de Spanjaard Alex Palou, die wegens motorproblemen de finish niet haalde.

Pliskova treft Giorgi in tennisfinale Montreal

10.10 uur: De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova krijgt op het toernooi van Montreal de kans revanche te nemen voor haar nederlaag op de Olympische Spelen tegen Camila Giorgi. De Italiaanse schakelde Wimbledon-finaliste Pliskova in Tokio in de derde ronde uit.

Giorgi had drie sets nodig tegen de eveneens ongeplaatste Amerikaanse Jessica Pegula: 6-3 3-6 6-1. De Italiaanse boekte haar vijftiende overwinning in haar laatste negentien partijen.

Pliskova had eerder de Belarussische Aryna Sabalenka, de nummer 1 van de plaatsingslijst, in twee sets (6-3 6-4) verslagen. De als vierde geplaatste Tsjechische was op Wimbledon in de halve finales ook al te sterk geweest voor Sabalenka.

Medvedev walst over Isner naar finale Toronto

09.06 uur: De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft er geen misverstand over laten bestaan wie de favoriet is voor de titel op het masterstoernooi van Toronto. De als eerste geplaatste Rus had minder dan een uur nodig om af te rekenen met het Amerikaanse servicekanon John Isner. De setstanden waren 6-2 en 6-2. Medvedev neemt het in de finale op tegen een andere Amerikaan, Reilly Opelka.

Medvedev domineerde de partij waarin Isner slechts tot vier aces kwam. De 36-jarige Amerikaan slaagde er geen moment in de Rus onder druk te zetten. Medvedev kan zondag zijn vierde trofee van het seizoen pakken nadat hij eerder Rusland aan de ATP Cup hielp en zelf de toernooien van Marseille en Mallorca won.

Opelka bereikte de finale ten koste van de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas.