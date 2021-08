Sport kort: Daniil Medvedev overtuigend naar finale in Toronto

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Medvedev walst over Isner naar finale Toronto

09.06 uur: De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft er geen misverstand over laten bestaan wie de favoriet is voor de titel op het masterstoernooi van Toronto. De als eerste geplaatste Rus had minder dan een uur nodig om af te rekenen met het Amerikaanse servicekanon John Isner. De setstanden waren 6-2 en 6-2. Medvedev neemt het in de finale op tegen een andere Amerikaan, Reilly Opelka.

Medvedev domineerde de partij waarin Isner slechts tot vier aces kwam. De 36-jarige Amerikaan slaagde er geen moment in de Rus onder druk te zetten. Medvedev kan zondag zijn vierde trofee van het seizoen pakken nadat hij eerder Rusland aan de ATP Cup hielp en zelf de toernooien van Marseille en Mallorca won.

Opelka bereikte de finale ten koste van de als derde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas.