Pijnlijk ontslag voor trainer Balotelli

De club uit de Serie A meldt dat op de website. Corini was bezig aan zijn tweede termijn bij Brescia dit seizoen, nadat hij in november vorig jaar ook al was ontslagen.

Brescia staat voorlaatste in de Italiaanse competitie. De ploeg met voormalig topspeler Mario Balotelli maakt een rommelig seizoen door, wat in november leidde tot het ontslag van Corini.

De Italiaanse coach werd vervangen door Fabio Grosso. De oud-international moest na een maand echter weer vertrekken, waarop Corini terug voor de spelersgroep werd gezet.