Rook bosbranden teistert Australian Open: ’Ik kon niet meer ademen’

De luchtkwaliteit in Melbourne is verre van goed. Dat ondervond ook Dalila Jakupovic. De Sloveense tennisster moest in de eerste ronde van de kwalificaties opgeven tegen. Hoestend staakte Jakupovic de strijd. „Ik was bang dat ik in elkaar zou storen. Daarom ging ik op de grond zitten, want ik kon niet meer lopen. Ik heb geen astma of problemen met mijn ademhaling. Ik hou normaal gesproken van de hitte”, zei de balende tennisster na afloop.

„Nadat de fysiotherapeut op de baan was geweest, verwachtte ik dat het beter zou gaan”, vervolgde Jakupovic. „Maar de punten werden langer, en ik kon gewoon niet meer ademen.” Volgens de 28-jarige Sloveense is het ’niet eerlijk’ dat de tennissers door de officials de baan werden opgestuurd. „Het is niet gezond voor ons. Ik was verrast. Ik dacht dat we niet zouden spelen, vandaag. Maar we hadden geen keuze.”

De skyline van Melbourne. Ⓒ Reuters

Bouchard

Ook de bekende Canadese tennisster Eugenie Bouchard had het zwaar. De voormalig Wimbledon-finaliste moest behandeld worden aan pijn op jaar borst. Uiteindelijk kwam ze die problemen te boven en rekende ze af met You Xiaodi uit China.

De keuze van de organisatie om het kwalificatietoernooi te laten beginnen mag opmerkelijk worden genoemd. De rook is duidelijk zichtbaar in Melbourne, en inwoners van de Australische miljoenenstad wordt geadviseerd binnen te blijven. Het hoofdtoernooi van de Australian Open begint op maandag 20 januari.

Training wel geschrapt

Vanwege de slechte lucht waren de kwalificaties wel later begonnen en ook de trainingen werden geschrapt. Maar volgens toernooidirecteur Craig Tiley zouden de omstandigheden in de loop van de dag beter worden en is daarom besloten om de wedstrijden door te laten gaan.