Mijlpaal voor Peter Crouch

Crouch deed Ronald Koeman pijn door na dertien minuten de 1-0 voor Stoke City te maken tegen Everton. De 36-jarige Crouch is de 26ste speler met honderd of meer goals achter zijn naam in de Engelse competitie.

De treffer van de Stoke-spits was ook nog goed voor een record. Crouch is de oudste speler die de mijlpaal van honderd goals heeft bereikt. Dat record was in handen van Ryan Giggs. Hij was nog net 35 jaar toen hij de honderd haalde.