Ronaldo moet gaan winnen onder Nijhuis

De Europese bond UEFA wees de 42-jarige scheidsrechter uit Enschede aan voor het duel in groep B. Portugal, de regerend kampioen van Europa, kan een overwinning goed gebruiken.

De ploeg van aanvoerder Cristiano Ronaldo heeft pas twee punten, maar speelde ook pas twee wedstrijden vanwege de deelname aan de finaleronde van de Nations League aan het einde van vorig seizoen. Portugal won in eigen land de eerste editie van het nieuwe toernooi door Oranje in de finale met 1-0 te verslaan.

Oekraïne gaat aan kop in groep B met tien punten uit vier duels. Luxemburg en Servië volgen met vier punten. Portugal speelt zaterdag in Belgrado tegen Servië en treft Litouwen, dat pas één punt heeft, drie dagen later.